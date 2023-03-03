新华社新德里3月2日电 （记者胡晓明）当地时间3月2日，外交部长秦刚在新德里出席二十国集团外长会。

秦刚说，面对当前动荡不安的国际形势和层出不穷的全球性挑战，二十国集团应负起责任，体现担当合作，为促进全球发展繁荣作出贡献。要践行真正的多边主义，坚持平等对话、协商一致的合作原则，不能搞强权政治甚至阵营对抗。要推动全球化健康发展，反对单边主义、保护主义和脱钩断链，推动更包容、更普惠、更有韧性的全球发展。

秦刚提出三项建议。一是加强宏观经济政策协调，维护粮食和能源安全。多边金融机构和商业债权人应积极参与对发展中国家的债务处置。二是完善全球经济治理，如期完成国际货币基金组织第16轮份额总检查，开展世界银行股权审议。中方支持非盟加入二十国集团，二十国集团应尽早作出决定。三是加强国际发展合作。支持联合国可持续发展目标峰会，应对气候变化挑战，落实“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”和巴厘岛峰会阻止非法跨境转移废弃物共识。

秦刚强调，全球发展繁荣离不开和平稳定的国际环境，中方提出了全球安全倡议，就政治解决乌克兰危机发布了立场文件，将始终站在和平一边，积极劝和促谈，愿发挥建设性作用。

秦刚介绍了中共二十大推进中国式现代化的决定，强调中国式现代化基于中国实践，又同世界大势高度契合，是走和平发展道路、人与自然和谐共生的现代化，将为中国同世界各国合作提供新的机遇。中国将继续积极参与二十国集团各项议程，为促进世界和平与发展、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

会议围绕多边主义、粮食和能源安全、发展合作、反恐等议题进行了深入讨论。各方普遍对当前国际局势表示担忧，认为全球治理亟待完善，可持续发展动力不足，加强多边主义比以往任何时候都更加重要。二十国集团应发挥关键特殊作用，各方应展现政治意愿，寻求最大共识，就促进包容性合作、增强经济韧性采取切实行动，携手应对全球性挑战。

会议期间，秦刚还会见了东道国印度外长苏杰生及其他国家外长。

《 人民日报 》（ 2023年03月03日 04 版）

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