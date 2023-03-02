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权威部门话开局丨我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额十年年均增长8%

2023年03月02日21:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月2日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部部长助理陈春江2日在国新办新闻发布会上说，2013年到2022年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额从1.04万亿美元扩大到2.07万亿美元，年均增长8%。

　　今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。陈春江说，倡议提出以来，我国与共建国家贸易和投资规模稳步扩大，基础设施互联互通不断加强，产业链供应链合作水平持续提升。在投资方面，2013年到2022年，我国与沿线国家双向投资累计超过2700亿美元，截至2022年底，我国企业在沿线国家建设的境外经贸合作区累计投资达571.3亿美元，为当地创造了42.1万个就业岗位；在工程建设方面，2013年到2022年，我国在沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元，占对外承包工程总额的比重超过了一半。

　　谈及在新起点上持续推进“一带一路”经贸合作走深走实，陈春江说，将重点提质量、拓领域、优项目、搭平台、强保障。包括优化贸易结构，扩大优质商品的进口；深度参与全球产业分工与合作，优化双向投资结构；推动与更多有意愿的共建国家商签自贸协定，加快建设覆盖“一带一路”的自贸区网络；积极商签绿色发展、数字经济、蓝色经济等领域的双边合作协议；聚焦减贫、卫生、教育等领域，建设更多“小而美”项目，不断提升当地民众的获得感、认同感；继续发布对外投资合作国别（地区）指南；推动与共建国家商签和升级投资保护协定，为共建“一带一路”高质量发展提供更多保障。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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