新华社北京3月2日电 美国七家情报机构联手，耗时两年多调查后得出结论：先前据称困扰美国驻全球多国使领馆外交官的神秘病症“哈瓦那综合征”，其病因可能多种多样、虚实掺杂，但美方实在找不到任何能将罪魁祸首指向“外国敌对势力”的证据。

美国多名不愿公开姓名的情报官员3月1日向媒体记者披露上述调查结果，给这一曾经闹得沸沸扬扬、“阴谋论”满天飞的事件下了一个毫不“耸动”的论断。美国国会众议院情报委员会要求，无论调查结果如何，不应影响“哈瓦那综合征”“受害者”领取补偿。

“可能性非常低”

据美国媒体报道，2016年以来，时常有美国驻外使领馆人员报告出现听力下降、头晕、恶心、偏头痛、乏力等与轻度创伤性颅脑损伤相符的症状。美国驻古巴首都哈瓦那外交人员最先报告这类症状。美国政府宣称这类症状是古巴使用某种“秘密武器”所致，称其为“哈瓦那综合征”。

2021年3月28日，由几百名古巴民众组成的车队在首都哈瓦那游行，要求美国结束对古巴近60年封锁。图为参加游行的车队经过位于哈瓦那的美国驻古巴大使馆。新华社记者朱婉君摄

两年多来，七家情报机构联合对美国驻96个国家机构出现的大约1500例“哈瓦那综合征”病例开展调查，其中包括今年出现的一些新病例。

调查人员认为，这些病例无法用单一原因解释，多数可归因于环境因素或未查明疾病。所谓环境因素包括空调和通风系统出故障、电脑鼠标产生的电磁波等。一些人甚至基于道听途说虚报病状。

调查人员并未发现任何证据表明外国敌对势力获得足以导致上述病症的武器，因而认定这些事件由外敌策划制造的“可能性非常低”。

调查人员还对去年一份阶段性调查报告中所提的20多例“核心病例”再做“回炉”核查，确认没有一起病例由敌对势力攻击所致。

美国中央情报局去年1月发布一份阶段性调查报告，认定“哈瓦那综合征”不是某个敌对国家大规模使用“秘密武器”所致。

俄方讽刺美国自我“打脸”

美国情报官员说，调查人员没能发现敌国参与的证据，反而有敌国未介入的证据。一些对手国家对“哈瓦那综合征”事件表现出“困惑”，怀疑是华盛顿自导自演的戏码。

统管情报机构的美国国家情报总监办公室说，“哈瓦那综合征”调查尚未结案，情报部门将继续调查。美国国防部也在单独调查此事。

中情局局长威廉·伯恩斯在一份声明中说，这些调查结果并不质疑那些报告出现病症的美国政府人员及其家属的个人经历和健康状况。

美国国会众议院情报委员会要求，无论调查结果如何，不应影响“哈瓦那综合征”“受害者”领取补偿。根据美国总统约瑟夫·拜登2021年签署的相关法案，“受害者”可以领取10万至20万美元补偿。

这是1月4日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

就美国情报部门这一调查结果，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在社交媒体“电报”上讽刺说，美国媒体和情报部门先前一直暗示俄方是背后黑手，“所以，这个事实是不是证明，（美国为俄罗斯打造的）‘邪恶帝国’形象正在眼前崩塌？”（王宏彬）

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