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巴西政要观看“新时代中国的非凡十年”主题图片展

2023年03月02日13:30 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚3月1日电（记者卞卓丹 陈威华）“新时代中国的非凡十年”主题图片展2月28日在巴西利亚海军俱乐部举办，巴西众多政要观看图片展并积极展望两国各领域合作前景。

　　在“新时代中国的非凡十年”主题图片展展厅，巴西总统府秘书长马塞多、总统府机构关系部长帕迪利亚、文化部长梅内塞斯、科技部长桑托斯、农村发展部长特谢拉、航天局局长毛拉、马拉尼昂州州长布兰当、执政党劳工党主席霍夫曼等众多政要，在中国驻巴西大使祝青桥的引导下观看了展览图片，对中国经济社会发展成就给予高度评价。

　　祝青桥指出，自建交以来，中巴关系经受住各种风云变幻考验，日臻成熟稳定，全局性、战略性、全球性影响持续提升，促进了两国各自发展繁荣，增进了两国人民福祉，树立了发展中国家相互尊重、平等相待、合作共赢的典范，也为世界和平与发展作出了重要贡献。在新形势下，中巴加强战略对接，有利于双方应对变局、促进共同发展。

　　巴西政要、各界友好人士、多国驻巴使节以及华侨华人、中资企业代表等近400人出席了活动。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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