新华社利雅得3月2日电 专访：中国为全球经济增长和供应链稳定作出重要贡献——访沙中商务理事会主席阿吉兰

新华社记者王海洲

沙中商务理事会主席、沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰日前接受新华社记者专访时表示，中国经济稳步增长对世界经济意义重大，中国为世界经济增长和供应链稳定作出重要贡献。

阿吉兰表示，新冠疫情暴发冲击全球产业链供应链，中国妥善应对危机，积极维护全球产业链供应链稳定，经济展现出强大的韧性和活力。

阿吉兰认为，中国因时因势优化调整疫情防控措施不仅有助于推动中国经济稳步回升，也提振海外投资者和企业信心，助力世界经济复苏。他说，中国多地政府和企业已经开始与沙特对接，安排互访行程，双方经贸联系有望进一步加强。

今年1月底，国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调2023年中国经济增长预期至5.2%。

阿吉兰认为，在当前世界经济增长放缓背景下，中国经济稳步增长具有重要意义。中国是人口大国、工业大国与经济大国，凭借产业优势为全球经济增长和供应链稳定提供强大动力。

阿吉兰表示，中国鼓励外商在华投资，不断改善营商环境，对外资具有强大吸引力，吸收外资规模稳定扩大。他认为，中国积极推进对外开放合作对全球经济增长和繁荣具有重要意义，各国唯有加强合作才能实现经济发展目标。

阿吉兰兄弟控股集团是沙特在华规模最大的民营企业之一，在中国投资经营已超过20年。随着中沙两国经贸往来日益密切，该集团2017年以来在北京、上海、深圳、香港设立4个投资办公室，推动沙特“2030愿景”同共建“一带一路”倡议对接，促进中沙企业的投资与经贸往来。

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