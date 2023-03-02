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共建“一带一路”促进全球共同发展

——访西班牙前驻华大使胡安·莱尼亚·卡萨斯

本报记者  范剑青
2023年03月02日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年是中西建交50周年。自1973年3月9日建交以来，两国关系稳定健康发展。双方始终相互尊重、平等相待、互利合作，经贸合作越来越紧密。“西中建交50周年是一个值得纪念的节点，我们不仅要回顾过去，更要展望未来。”西班牙前驻华大使胡安·莱尼亚·卡萨斯近日在接受本报记者采访时表示。

　　莱尼亚很喜欢研究历史。他说，贯通欧亚大陆的古丝绸之路推进人类文明进步，加速了人类发展进程。“10年前，习近平主席提出共建‘一带一路’倡议。在共建‘一带一路’框架内，中国与共建国家在多个领域开展合作，促进了全球互联互通和共同发展。”

　　莱尼亚表示，中国实施改革开放政策，成功走出了中国特色社会主义道路。进入新时代，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国坚持以人民为中心的发展思想，着力推动高质量发展，经济社会各领域取得巨大发展成就。

　　“今年，西班牙许多城市和村庄都庆祝了中国农历兔年春节，这是‘春天的节日’。在观看各种表演和品尝中国美食的过程中，西班牙民众感受到了春节带来的欢乐，尤其孩子们非常兴奋。”莱尼亚表示。

　　在莱尼亚看来，西中两国相互了解的渠道日益增多。西班牙在北京设立了塞万提斯学院，中国在西班牙设立了孔子学院，双方越来越多的青年到对方国家学习语言和文化；旨在推动两国全方位合作的机制性高端对话平台——西班牙中国论坛成效显著；几百家西班牙公司在中国投资经营，同时有不少中国企业在西班牙拓展业务。

　　“中国是世界第二大经济体和具有全球影响力的大国，为完善全球治理作出了重要贡献。”他期待西中以建交50周年为契机，推动两国全面战略伙伴关系取得更大发展，让务实合作成果更多惠及两国人民。

　　（本报马德里电）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月02日 02 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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