本报北京3月1日电 （记者张远南）外交部发言人毛宁1日表示，事实证明，中国是外资企业青睐的投资热土。无论国际风云如何变幻，中国坚持扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，寄望于中国经济的疫后反弹，许多美国企业计划扩张在华业务。华南美国商会近日发布了《2023年中国营商环境白皮书》，表示超九成受访企业将中国视为最重要的投资目的地之一，75%的受访企业计划今年在华再投资。发言人对于外企在华前景有何评论？

“事实证明，中国是外资企业青睐的投资热土。”毛宁说，这一方面得益于中国超大规模的市场、完整的产供链网络，另一方面则得益于中国坚定不移推动高水平开放，支持多边贸易体制，持续为外资提供更加市场化、法治化、国际化的营商环境。

毛宁表示，今年首月，中国吸收外资迎来“开门红”，实际使用外资金额达到1276.9亿元，同比增长14.5%。包括美国企业在内的外资企业持续看好中国市场，计划扩大在华业务。美国商务部数据显示，2022年美中货物贸易总额达6906亿美元，创历史新高。“这些都说明中美贸易投资合作是互利共赢的，‘脱钩断链’损人害己，不得人心，也行不通。”

“无论国际风云如何变幻，中国坚持扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变。我们欢迎包括美国企业在内的各国企业走进中国市场，共享发展红利，共同推动世界经济增长。”毛宁说。

《 人民日报 》（ 2023年03月02日 02 版）

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