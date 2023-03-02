据新华社万象3月1日电 （记者章建华）老挝政府总理宋赛·西潘敦日前在主持中老铁路与经济发展交流会时表示，要不断提升铁路综合效能，切实服务老中命运共同体建设大局。

宋赛说，老中铁路助力老挝发展、造福当地民众、服务地区联通，国内国际综合效益日益显现。各部门各地方要做好下阶段铁路运维，加快沿线开发，拓展区域联通，不断提升铁路综合效能，切实服务老中命运共同体建设大局。

中国驻老挝大使姜再冬表示，宋赛总理亲自主持中老铁路与经济发展交流会，充分体现了老挝政府对用好中老铁路、促进双边合作、带动老挝发展的高度重视。希望双方以此为契机，推动中老铁路实现高质量发展。

中老铁路与经济发展交流会2月27日在老挝首都万象举行。据介绍，中老铁路老挝段客货运输量质齐升、超出预期，累计已发送旅客182.94万人，货物288.77万吨，货物品名从开通初期的100余种拓展到2000余种，有力支持老挝经济社会和中老合作发展。

《 人民日报 》（ 2023年03月02日 02 版）

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