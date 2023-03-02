应中华人民共和国主席习近平邀请，白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科于2023年2月28日至3月2日对中华人民共和国进行国事访问。两国元首在热烈友好的气氛中举行会谈，就中白各领域合作及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

双方高度评价两国建交31年来各领域合作发展取得的丰硕成果，一致认为，两国元首于2022年9月15日在撒马尔罕共同宣布建立中白全天候全面战略伙伴关系具有里程碑意义。两国关系实现历史性跨越，成为新型国际关系的典范。基于两国合作的高水平，为更好造福两国和两国人民，双方同意就新时代进一步发展两国全天候全面战略伙伴关系声明如下：

一、白方热烈祝贺中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功、习近平主席当选连任中共中央总书记，高度评价新时代10年中国经济社会发展取得的伟大成就，祝愿中国人民在中国共产党的领导下全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

中方高度评价白俄罗斯共和国独立以来在国家发展建设方面取得的重大成就，尊重白俄罗斯人民选择符合本国国情的发展道路，重申支持白方领导人及其政府采取的旨在维护国家稳定和发展的政策与举措。

二、双方强调，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持是中白关系稳定发展的基石。白方恪守一个中国原则，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，重申台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的“台独”，支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力，支持中方维护国家安全和领土完整、保障公民权利的立场。中方支持白方为维护政治稳定和经济发展所作努力，反对外部势力以任何借口干涉白俄罗斯内政。

双方一致认为，必须从本国实际出发，探索符合人民需求的民主和人权发展道路，坚决反对在民主和人权问题上搞双重标准、利用民主和人权问题干涉别国内政的行径。

双方对限制其他国家按照公认的联合国宪章原则自主选择政治、经济和社会发展方向的主权权利等做法表示严重关切。

双方强调携手抵制对主权和独立国家实施非法单边限制措施及施压的重要性。

三、双方商定，进一步发挥中白政府间合作委员会统筹协调作用，推动中白各领域合作全面发展，计划年内召开委员会第五次会议。

双方欢迎扩大两国政府部门间直接联系，推进解决双边合作紧迫问题。

四、双方共同致力于在共建“一带一路”框架内深化全面合作，继续推动两国贸易便利化，释放中欧班列等跨境运输潜力，稳步提升双边贸易规模。双方商定不断扩大相互投资，促进实业界和金融机构间合作。

双方将在市场化、自主化、法治化的基础上开展金融领域务实合作，扩大本币在双边贸易和投融资中的使用，支持金融机构积极开展合作，进一步提升金融服务水平，促进双边经贸发展。

双方将扩大相互直接投资、开展高新技术产业合作、促进企业间商业合作、鼓励创业确定为合作优先方向。

双方结束《中华人民共和国与白俄罗斯共和国服务贸易与投资协定》草案文本主要条款谈判，并启动市场准入谈判。

双方将在平等互利基础上，基于市场原则开展两国工业合作，推进白方传统产业升级改造，加强双方企业在零部件、原材料等方面合作，发挥中国先进技术优势，开展联合生产。

双方将致力于推动两国部门和企业积极扩大贸易往来。

双方强调农产品生产和供应的重要性，将继续支持中国和白俄罗斯优质农产品相互出口到对方国家。

双方将共同推进中白工业园高质量发展，将其打造为国际化合作项目和明斯克卫星城市。中方鼓励本国大型生产企业和高科技企业入驻工业园。

双方强调在中白工业园开展中医药合作项目的重要性，包括吸引中医药领域相关新入园企业等机构参与合作。

双方强调进一步发展中白工业园人力资源的必要性，鼓励有意愿、有能力的两国高校自主、有序同园区开展产学研交流与合作，为园区企业提供新技术领域高素质人才保障。

双方愿进一步落实好两国有关部门签署的双边电子商务合作谅解备忘录，积极开展数字经济领域合作，鼓励电子商务发展，共同推动落实中方提出的全球数据安全倡议。

双方同意加强相互沟通协作，加快实施国家足球场和国际标准游泳馆等在建项目，探讨实施更多发展合作项目。

双方支持2023年继续举办中国—白俄罗斯“地方合作年”，欢迎中国天津市、重庆市、山东省青岛市等有关地方同白俄罗斯深化经贸合作。

双方欢迎白俄罗斯在香港特别行政区开设总领事馆，领区包括香港特别行政区和澳门特别行政区。

五、双方将采取措施加强运输和物流联系，便捷货物运输。

双方鼓励两国航空公司根据市场原则适时增开白俄罗斯至中国的直航航班。

六、双方将进一步加强科技合作，鼓励共同创立联合科研中心、实验室等平台，加大科技合作项目投入，推动共同研发人工智能、5G等领域新技术。

促进创新合作的首要举措是开展联合研发和创新。双方支持建立联合中心和企业，助力两国科技成果商业化。

双方重申在“一带一路”倡议框架内和上海合作组织等区域组织中实施联合科技计划和项目的重要性。

双方愿在双边层面及上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等区域多边机制内拓展学术研究合作。

七、双方将在防务、司法、执法安全领域加强合作，深化包括军事人员培训、联合打击跨国犯罪、打击恐怖主义等在内的合作，共同防范“颜色革命”。

八、双方将在防灾减灾、安全生产、应急救援领域开展交流与合作，开展交流培训、信息共享、救援演练等活动，深化“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作机制框架内的务实合作。

九、双方愿加强绿色、低碳、可持续发展领域的务实合作，共同推动形成人与自然和谐共生新格局。

双方愿加强温室气体统计核算监测体系建设、建立温室气体排放交易市场、推动适应气候变化、绿色气候投融资等合作。

十、双方愿进一步加强人文交流，扩大文化、旅游、体育、影视、传媒等领域合作。

双方将继续支持两国青年学习对方国家语言，扩大语言教学合作，进一步发展在中国设立的白俄罗斯研究中心和在白俄罗斯开设的孔子学院。双方将共同努力在白俄罗斯建立区域汉语研究中心。

十一、白方认同中方提出的和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。双方将共同维护以联合国为核心的国际体系、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，秉持旧金山精神，继续加强在联合国框架内的协调配合，就重大国际和地区问题及时交换意见，协调立场。坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，包括对他国实施非法单边制裁和限制措施，共同致力于构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，携手构建人类命运共同体。

双方强烈谴责任何企图取代现有国际规则、秩序和机制，破坏联合国宪章基本内容的行径，重申将推动国际社会以公认的国际法原则、准则为基础，巩固国际关系法治原则，相互支持减少非法单边限制措施带来的负面影响。

十二、双方对地区武装冲突延宕深表关切，期待乌克兰尽快恢复和平，避免危机升级。双方愿为恢复地区和平作出努力。

十三、白方认同中方提出的创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，支持中方提出的全球发展倡议。中方赞赏白方加入全球发展倡议之友小组。双方认为，发展是确保各国实现繁荣的重要动力，同意为实现可持续发展目标进一步加强在全球发展倡议框架内重点领域合作。

白方支持中方提出的全球安全倡议。双方致力于在地区和全球安全事务中密切协作，一致同意就全球安全倡议加强对接，共同应对恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性挑战。

十四、双方将继续在上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等多边框架内开展全面合作。中方支持白俄罗斯尽快成为上海合作组织成员国。

十五、白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科感谢中华人民共和国主席习近平对白方代表团的热情友好接待，并邀请习近平主席在双方方便的时候访白。

中华人民共和国主席 白俄罗斯共和国总统

习近平 亚历山大·卢卡申科

2023年3月1日于北京

（新华社北京3月1日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月02日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)