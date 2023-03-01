新华社日内瓦3月1日电 2月28日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在出席联合国人权理事会第52届会议纪念《发展权利宣言》通过35周年高级别会议时强调，要坚持以人民为中心的发展理念。

陈旭指出，当前全球疫情、气候、经济、粮食、能源等多重危机严重冲击各国特别是发展中国家的经济社会发展和民生。各国应当坚持以人民为中心的发展理念，把促进发展、保障民生置于宏观政策的突出位置。

陈旭表示，中国提出全球发展倡议，目的是要推动加强发展国际合作，破解发展难题，加快落实2030年可持续发展议程。我们愿同各方携手合作，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，不让任何一个国家、任何一个人掉队。

陈旭强调，全球范围内落实发展权仍然任重道远。发展权作为一项不可剥夺的基本人权仍然没有受到应有重视。单边制裁措施对实现发展权产生了严重的消极影响，多边人权机构长期以来对发展权的投入也严重不足。希望各方，包括人权理事会、人权高专办等联合国人权机制在内，进一步加大对发展权的重视，以此次会议为契机，以实际行动落实在《宣言》中的重要承诺。

1986年12月，联合国大会通过《发展权利宣言》。2022年3月，联合国人权理事会通过决议，决定在2023年联合国人权理事会第52届会议期间举行纪念该宣言通过35周年高级别会议。

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