新华社北京3月1日电（国际观察）彰显韧劲 提振信心——海外热议2022年中国经济成绩单

新华社记者

中国国家统计局2月28日发布的2022年国民经济和社会发展统计公报显示，面对国内外多重超预期因素冲击，中国稳住了宏观经济大盘，经济实力再上新台阶，就业物价总体稳定，新动能继续成长，高水平开放不断拓展。

国际观察人士认为，中国经济在前所未有的风险挑战下展现出韧劲和活力，并通过稳定物价水平、维护产业链供应链运转、推动高水平对外开放为全球经济增长作出重要贡献，提振全球信心。

发展之“韧”提振全球信心

统计公报显示，2022年，中国国内生产总值（GDP）达121万亿元（约17.5万亿美元），再上新台阶，在世界经济体量排名靠前的主要经济体中增速领先；发展基础更加坚实，综合国力进一步增强，继续保持世界第一制造大国地位。

国际观察人士认为，面对国内外复杂严峻形势，2022年中国经济稳步前行，不但展现韧性，而且提振了外界对中国经济强劲恢复、助力全球经济复苏的信心。

阿根廷阿中商会基建委员会协调人费尔南多·法佐拉里表示，中国拥有广阔的国内市场，构建“双循环”新发展格局是中国经济韧性的来源之一。可以预见，中国将进一步加强与其他国家和地区的经贸和投资交流，为全球经济复苏和增长带来利好。“我看好中国经济前景，也期待和中国企业开展更多合作。”他说。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，中国经济表现有力回应了那些看空论调，体现其经济韧性，预计2023年中国经济将取得更强劲增长。

智利-中国商业、工业和旅游商会会长胡安·埃斯特万·穆萨莱姆认为，中国经济今年增长前景乐观，将对全球经济产生积极效应，中国对智利等拉美国家农产品的需求将继续增长。

世界500强企业美敦力全球高级副总裁、大中华区总裁顾宇韶告诉记者，不少国际组织和知名投行近期纷纷上调中国发展预期，充分反映各界对中国经济发展前景普遍看好。新的一年，国际社会期待中国为经济全球化注入更多活力。

物价之“稳”对冲全球通胀

2022年，全球经济遭遇高通胀之痛，中国物价形势保持总体平稳备受瞩目。

统计公报显示，中国居民消费价格指数（CPI）月度涨幅始终低于3%，全年上涨2.0%，大幅低于美国、欧盟、英国等发达经济体涨幅，也明显低于主要新兴经济体涨幅。

海外人士认为，中国是全球价值链的重要参与者，自身保持低通胀水平对抑制全球通胀意义重大。

“在拥有14亿人口的国家，稳定物价非常不易，尤其是在面对新冠疫情以及全球经济增长放缓的冲击时。”马来西亚政策和经济事务中心基金会首席执行官佐赫里·伊德里斯认为，中国有效应对通胀的做法值得很多国家研究。

南非资产管理机构高效集团首席经济学家戴维·鲁特说，2022年，美联储持续激进加息向全球输出通胀压力。相比之下，作为全球第二大经济体的中国维持较低通胀水平，对中国的贸易伙伴十分有利，南非等发展中国家从中获益。

菲律宾智库亚洲太平洋协进基金会国际关系研究员卢西奥·皮特洛表示，中国以稳定的物价和供应链满足世界需求，“中国在缓和全球通胀方面产生了巨大的积极影响”。

长期从事中国餐具贸易的卢旺达商人加德·米扬米扎说，疫情期间，中国产业链供应链的实力和韧性促进全球供应链稳定，进而稳定了全球产品价格。

新加坡华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭表示，中国拥有完善的产业链，其供应链稳定在疫情期间保障了全球经济正常运行。

开放之“效”辐射全球机遇

2022年，在世界经济复苏放缓、全球金融市场波动加大、单边主义和保护主义升温、对外经贸发展面临的不确定性明显增大的复杂背景下，中国货物贸易再创新高，利用外资逆势增长，高质量共建“一带一路”成效显现，自贸区建设取得新进展。

海外人士认为，中国坚定维护和践行多边主义，加快打造更高水平开放型经济新体制，积极推进制度型开放，正为世界提供更多发展机遇。

俄罗斯国立管理大学世界经济和国际经济关系教研室代理主任叶夫根尼·斯米尔诺夫认为，在一些发达国家热衷于采取贸易保护主义措施的背景下，中国对外开放显得格外重要。

俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫表示，中国与许多国家的经贸往来具有互补性，中国不断拓展高水平对外开放将使全球受益。

数据显示，2022年，中国实际使用外资按可比口径比上年增长6.3%，引资规模再创新高；高技术产业使用外资较快增长。引资量质齐升背后，是外资捕捉到的更多投资机遇。

“中国鼓励外商在华投资，不断改善营商环境，对外资具有强大吸引力。”沙中商务理事会主席、沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰说。

数据还显示，2022年，中国对“一带一路”沿线国家进出口额创历史新高；中欧班列累计开行1.6万列，比上年增长9%；区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效一年来，中国对RCEP贸易伙伴进出口额、非金融类直接投资额均较上年明显增长。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔对记者说，中国推进高水平开放，践行真正的多边主义，将为发展中国家提供更多发展机遇。

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