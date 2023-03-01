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西班牙专家谈“北溪”事件：越来越相信是美国所为

2023年03月01日18:57 | 来源：新华网
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　　新华社马德里3月1日电（记者胡加齐　谢宇智）“北溪”天然气管道爆炸事件至今仍疑云重重。西班牙俄罗斯问题专家何塞普·普伊格塞奇日前接受新华社记者采访时说：“我越来越相信这一天然气管道爆炸事件是美国的手笔。”

　　普伊格塞奇目前在巴塞罗那自治大学教授历史。他指出，美国导演“北溪”事件，其目的是打破德国对俄罗斯天然气的依赖。他说：“美国显然可以从此事中获利，同时加强其对德国的地缘政治影响。”

　　普伊格塞奇认为，美国在这一事件中成为最大获益方。在他看来，这不仅意味着美国能出售更多液化天然气给德国，还严重打击了俄罗斯与西欧的关系。他说，“北溪”曾为德国和其他西方国家带来了廉价的俄罗斯天然气，同时为俄罗斯创造了大量经济效益，但现在“两者之间的蜜月期已经被彻底打破”。

　　普伊格塞奇还反驳了有关俄罗斯应对此事件负责的观点。他说：“北约曾于2022年在波罗的海进行军演，几个月后便发生了这起事件。此事更可能与北约的演习而非与俄罗斯有关。”

　　普伊格塞奇进一步分析说，“北溪”事件可能带来长期性影响。一方面将增加德国对美国的依赖，另一方面也将迫使俄罗斯能源退出欧洲。

　　2022年9月，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道遭遇爆炸，各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。俄罗斯曾多次呼吁共同调查，但遭西方国家拒绝。2023年2月8日，美国知名调查记者西摩·赫什发文爆料说，“北溪”管道系美国情报部门和美军人员秘密破坏。美国政府对此予以否认。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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