新华社北京3月1日电 3月1日，国家主席习近平致电尼科斯·赫里斯托祖利季斯，祝贺他就任塞浦路斯共和国总统。

习近平指出，当前，中塞战略伙伴关系保持高水平发展，两国友谊历久弥坚，政治互信持续深化，各领域交流合作日益密切。我高度重视中塞关系发展，愿同赫里斯托祖利季斯总统一道努力，推动中塞战略伙伴关系取得更多成果，更好造福两国人民。

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