新华社联合国2月28日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵2月28日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言，敦促有关国家立即无条件解除对叙利亚的所有非法单边制裁，停止人为制造和加剧人道主义灾难。

戴兵说，持续多年的非法单边制裁严重加剧叙利亚经济民生危机，极大削弱了叙利亚应对灾害能力。在地震、严寒、霍乱疫情叠加的人道危机面前，单边制裁的人道后果更是难以估量。本月，有的国家宣布临时性放宽对叙单边制裁，也从侧面佐证了问题的严重性。中方希望有关政策调整尽快落到实处，真正给人道机构松绑，切实便利赈灾救灾工作。必须指出的是，单边制裁给叙利亚经济基础和发展能力带来系统性损害，临时性措施是不够的，部分豁免也是不够的。

戴兵说，中方欢迎叙利亚政府做出开放巴卜塞拉姆和拉伊跨境点的决定。这是叙利亚政府为缓解受灾民众困难所作积极努力，体现了叙方同联合国合作的真诚意愿，也说明联合国有能力通过同有关当事方的协调，解决跨境人道救援面临的具体问题。这样的良性互动值得鼓励。令人遗憾的是，通过跨线安排向叙西北部灾区运送救援物资的工作依然受到阻碍。中方呼吁各方以叙利亚人民利益为重，秉持建设性态度，加强沟通协调，打通一切障碍，充分发挥跨线救援机制作用。

戴兵介绍了中方在土耳其、叙利亚发生强烈地震后提供帮助与援助的相关情况。他表示，在当前形势下，无论是双边援助还是联合国的人道呼吁，都是雪中送炭，都值得欢迎和鼓励。中方赞赏各方特别是阿联酋、沙特、埃及等阿拉伯国家向叙利亚政府和人民伸出援手，赞赏联合国负责人道主义事务的副秘书长格里菲思、联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒第一时间赴灾区考察并动员国际支持，欢迎联合国发起紧急人道呼吁，希望各渠道援助尽快落地见效，形成合力。

戴兵说，中方欢迎裴凯儒特使继续按照“行动对行动”思路，助力叙利亚各派对话协商、积累互信。地震灾难固然不幸，但也可以成为携手向前的契机。希望叙有关各方超越政治分歧，加快凝聚共识，为早日举行叙宪法委员会第九次会议付出努力。国际社会应当根据国际法和安理会决议，采取统一标准，以零容忍的态度打击叙利亚境内一切恐怖势力。有关方面必须停止对恐怖势力的纵容、包庇和政治利用。中方呼吁切实尊重叙主权和领土完整。外国军队在叙境内的非法驻扎和非法军事行动必须结束，对叙境内自然资源的非法掠夺必须立即停止。

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