本报记者 谢佳宁

近日，哥斯达黎加国家能源控制中心发布2022年发电结构数据显示，2022年该国可再生能源发电量占比达99.25%，连续8年超98%。截至去年底，哥斯达黎加向境外电力市场出口747吉瓦时电力，均为绿色电力。

从发电结构来看，2022年，水电仍然是哥斯达黎加主要的电力来源，占总发电量的75.16%；其次是地热发电，占12.97%；风电占10.65%，生物质能和太阳能发电占0.47%。自2015年以来，以上5种可再生能源发电供应了哥斯达黎加98%以上的电力，使其成为全球绿电使用率最高的国家之一。“过去一年中，我们有300多天没有启用热电厂。”哥斯达黎加电力电信公司经理罗伯托·奎罗斯表示：“2023年，我们仍将积极发展绿电，继续限制热电厂的使用。”

哥斯达黎加长期注重发展可再生能源，致力于实现2050年“净零排放”目标。丰富的绿电资源，尤其是丰沛的降水为实现这一目标提供了极大助力。2019年2月，哥斯达黎加公布了国家自主脱碳计划，提出在运输、废弃物处理、土地使用等领域推进改革等一系列中长期目标。根据该计划，到2030年，哥斯达黎加将实现100％可再生能源供电；到2035年，70％的公共汽车和出租车将实现电气化，到2050年实现100%电气化。联合国前官员米歇尔·巴切莱特表示，国家自主脱碳计划是哥斯达黎加履行其在《巴黎协定》和联合国2030年可持续发展议程中承诺的新行动。

为表彰哥斯达黎加在自然保护和应对气候变化领域的成绩，联合国于2019年向该国颁发了“地球卫士奖”。发展绿电也为哥斯达黎加带来巨大经济社会效益。哥政府表示，过去20年，通过逐步转向使用可再生能源，已节省至少5亿美元，仅2015年化石燃料零进口就节省约7000万美元。据估计，实施自主脱碳计划将在2020年至2050年为哥斯达黎加带来410亿美元的净收益。

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 17 版）

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