本报北京2月28日电 （记者李欣怡）针对美国国务卿布林肯近日发表涉台错误言论，外交部发言人毛宁28日表示，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，奉劝美方悬崖勒马，停止在台湾问题上走边缘、“切香肠”、搞突破，停止混淆视听、信口开河。

“布林肯国务卿的言论极不负责任、十分荒谬，中方坚决反对。在台湾问题上，布林肯国务卿需要认真上上历史课。”毛宁在当日例行记者会上回答相关提问时说，台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是公认的国际关系基本准则，也是中国同其他国家建立外交关系的重要政治前提和基础。

毛宁说，1972年，美方在“上海公报”中明确表示：“美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议”；1978年，美方在“建交公报”中明确表示，美利坚合众国“承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府”“承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分”；1982年，美方在“八·一七”公报中明确表示：“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府无意侵犯中国的主权和领土完整，无意干涉中国的内政，也无意执行‘两个中国’或‘一中一台’政策”。

毛宁说：“在台湾问题上，美方对中方作出的政治承诺白纸黑字，清清楚楚。”

“一段时间以来，美方蓄意无视和歪曲历史事实，在台湾问题上发出错误信号，大幅放宽对美台官方交往约束，强化美台军事联系，鼓噪‘今日乌克兰，明日台湾’，甚至有媒体曝出美政府制定了‘毁灭台湾’计划。人们不禁要问，美方究竟意欲何为？”毛宁说。

她强调，台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。中方决不允许任何外部势力干涉中国内政。

“我们奉劝美方悬崖勒马，停止在台湾问题上走边缘、‘切香肠’、搞突破，停止混淆视听、信口开河。”毛宁说，如果美方一意孤行，必将导致严重后果，美方必将为此付出沉重代价。

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 03 版）

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