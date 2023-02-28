人民网北京2月28日电（记者白紫微）2月25日至27日，2023年“国际青年中国行”首站来到金砖之城——厦门。围绕“走进经济特区，感受金砖脉搏”主题，来自约10个国家的十几位国际青年通过走访、对话，了解对外开放重要窗口和现代化建设排头兵所发挥的重要作用，感知金砖国家合作机制对世界各领域发展的助力，以及中国式现代化为世界创造的新机遇。

春日和风里，国际青年来到金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，详细了解金砖示范项目及多样的金砖交流活动，体悟金砖合作之道。“开放、包容、合作、共赢”的金砖精神，推动世界发展的“金砖智慧”让他们感受颇深。北京乐普医学院临床研究主任、来自巴基斯坦的孟吉龙表示，金砖创新基地的创立很有意义，它像桥梁一样，帮助各国项目落地，很好地促进了各国交往和合作。

厦门不仅闪耀着金砖之色，也为社会现代化治理提供了高质量“范本”。在厦门经济特区纪念馆，国际青年与历史“隔窗对话”，感知厦门在各领域现代化建设中的探路先行。“经济特区是促进经济发展和增长的中国特色模式。”上海纽约大学经济学实践副教授、来自德国的王云刚说道。

在现代化建设中，数字经济成为厦门经济社会高质量发展的强劲引擎。国际青年走进厦门自贸片区大数据服务中心，实时滚动的数据讲述着以数字化手段提升服务质量、赋能口岸降本增效的创新经验；在中国银行厦门分行，他们与相关从业者热切交谈，体验数字货币的实景应用，感知数字经济为推动中国式现代化发挥的重要作用。

活动中，国际青年还走进鼓浪屿，徜徉于万国建筑，了解世界文化遗产的创新性保护传承；他们也穿梭于商铺小巷，感受自然景观与人文历史交相辉映的“烟火气”。在厦门大学，国际青年同在校教授、多领域专家、资深人士等围绕“现代化进程中的青年力量”深度研讨、热烈互动。

当代中国与世界研究院院长于运全表示，“广大青年已成为现代化进程中的先锋力量，推动经济高质量发展，践行全球发展倡议，助力落实联合国2030年可持续发展议程，共同谱写世界青年团结合作的时代新篇章。”

《北京周报》编辑顾问潘妧紗表示，年轻一代满怀激情、富有创造力，有解决社会问题、甚至改变世界的能力，愿积极为推动现代化贡献力量。

本次活动由当代中国与世界研究院和厦门市人民政府新闻办公室共同举办。活动期间，双方在国际青年见证下共同成立国际青年研究中心厦门交流基地，为国际青年研究交流、成果显示等搭建平台，推动中外青年共同学习、共同成长。

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