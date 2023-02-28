新华社联合国2月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵27日呼吁国际社会支持利比亚民族和解进程，强调这一进程是利愈合创伤、凝聚重建发展共识的必由之路。

戴兵当天在安理会利比亚问题公开会上表示，前不久在非盟峰会期间举行了利比亚问题高级别会议，决定支持利召开民族和解大会。中方高度赞赏刚果（布）总统萨苏领导的非盟利比亚问题高级别委员会所做努力。期待利民族和解大会取得成功，为利政治过渡、安全稳定、重建发展注入新的动力。中方支持非盟发挥更大作用，分享民族和解方面的有益经验。

戴兵说，利各方对话协商势头近期有所回升，国民代表大会和最高国家委员会举行多轮对话，埃及等地区国家积极发挥斡旋调解作用。同时，利各方在选举宪法基础等关键问题上仍存分歧，政治僵局仍在持续。利各方要真正从国家和人民的利益出发，尽快结束当前政治分裂局面，为利国家重建发展创造良好的政治环境。当务之急是要在前期对话成果基础上加紧协商，尽快就剩余分歧达成一致，以便尽早举行选举。

戴兵表示，联合国秘书长利比亚问题特别代表阿卜杜拉耶·巴蒂利就任后同利各方广泛深入沟通，中方表示赞赏。联合国秘书长古特雷斯日前出席非盟会议时强调，联合国继续致力于推动“利人主导、利人所有”的解决方案。安理会要支持巴蒂利落实好这一精神，继续加大斡旋调解工作。国际社会要支持利政治进程，推动利政治解决方案，切实维护利主权和领土完整，切实照顾利各方关切，避免外部强加解决方案给利局势带来复杂影响。

戴兵说，中方欢迎在巴蒂利主持下，“5+5”联合军事委员会举行多次会议，继续推动落实停火协定、统一安全机构等工作。利各方要继续通过委员会保持沟通，化解分歧，避免采取任何可能激化局势的行动。外部武装和雇佣兵是影响利安全的重要因素，中方欢迎利比亚同邻国建立相关协调机制，支持以平衡有序方式尽快撤离，避免增加地区安全隐患。

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