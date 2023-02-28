新华社罗马2月27日电（记者贺飞 周啸天）据意大利媒体报道，截至27日晚间，日前在意南部海域发生的移民船沉没事故死亡人数上升至63人，另有81人幸存，数十人失踪，搜救工作仍在继续。

意大利广播电视台新闻频道网站报道，63名遇难者中包括21名妇女和15名儿童。目前已有4人因涉嫌人口贩卖被意方逮捕。意大利《晚邮报》引用国际移民组织的话报道，遇难者人数可能超过百人。

据报道，这艘移民船搭载了至少180人，其中大部分来自巴基斯坦、阿富汗和斯里兰卡。该船上周从土耳其出发，26日凌晨试图在意南部卡拉布里亚大区登陆时因过载及遭遇恶劣天气触礁，船身断裂后在克罗托内市附近海域沉没。

目前，当地消防部门和其他救援人员仍在继续搜救，但天气情况对搜救工作造成阻碍。

意大利总理梅洛尼对这起移民船事故表达深切悲痛，并表示意政府将同移民出发国和来源国加大合作阻止偷渡，以避免更多类似悲剧发生。

长期以来，大量非法移民和难民搭乘船只跨越地中海，试图经意大利登陆欧洲。

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