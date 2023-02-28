制造并散布谎言不但换不来真正的影响力，而且会加速美国自身信誉的破产。美方应停止以谎言蛊惑世人，停止污蔑抹黑他国

美国调查记者不久前曝光了一批推特内部文件，揭露了美国政府多个机构操纵社交媒体、进行欺骗性宣传的做法。事实上，美国政府长期散布虚假信息、编织谣言暗网，以达到操纵舆论、妖魔化他国、维护美式霸权的目的，已经沦为彻头彻尾的“谎言制造机”。

冷战时期，美国发起“知更鸟计划”，收买了全球至少400名记者和25个大型组织，炮制虚假信息，影响大众舆论。进入新世纪，从把一管洗衣粉指认为伊拉克研制大规模杀伤性武器的证据，到精心炮制“白头盔视频”栽赃陷害叙利亚政府，再到在新冠病毒溯源问题上大搞“有罪推定”……美国捏造、散布的谎言屡见不鲜。美国前国务卿蓬佩奥就毫不避讳地承认：“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃……这才是美国不断探索进取的荣耀。”

近年来，为了维护霸权，美国频频对外发动“舆论战”“认知战”，把虚假信息作为遏制打压他国的工具。从在全球各地策划“颜色革命”，到以国家安全为借口遏制打压他国企业，再到编织“种族灭绝”“强迫劳动”等涉疆“世纪谎言”，美国一次又一次企图靠炮制谎言，把颠覆渗透粉饰成“推进民主”，把强取豪夺美化为“维护公平”，把践踏生命包装成“保护人权”，尽显霸权霸道霸凌的面目。美国美利坚大学荣誉退休教授戈登·亚当斯的评论一语中的：“隐瞒、欺骗和明目张胆的谎言，这是数十年来美国国家安全政策的标志。”

在网络空间毫无底线地利用虚假信息构陷他国，已成为美国“新冷战的武器”。澳大利亚研究所下属“责任技术中心”发布的一项报告显示，2020年，推特上有5752个账号在短时间内疯狂转发有关“新冠病毒”的谣言，其中很多是被远程控制的“机器人”账号，这些账户都与美国有关。为了传播虚假信息，美国还专门制定了“隐秘影响行动”等战略来建立造谣网络。美国斯坦福大学网络观察室和社交网络分析公司格拉菲卡共同发布题为《听不到的声音——五年来亲西方的隐蔽影响力行动评估》的研究报告披露，“隐秘影响行动”使用的账号经常冒充新闻媒体或者使用虚假身份，“协调一致”反复传播可信度低的新闻材料，以俄语、阿拉伯语和乌尔都语等至少7种语言有针对性地对有关国家进行诋毁和攻击。

美国到处制造并散布谎言，使包括美国民众在内的各国人民对美国的信任度持续下降。近期，由盖洛普和奈特基金会发布的调查结果显示，50%的美国人认为大多数全国性新闻机构有意误导、误传或说服公众。2020年，由《美国新闻与世界报道》和宾夕法尼亚大学沃顿商学院等机构共同进行的调查显示，世界对美国的信任度与2016年相比下降了50%，降幅居世界首位。美国参议员兰德·保罗去年曾在一场听证会上直言：“你知道谁是世界上最大的虚假信息传播者吗？是美国政府。”

制造并散布谎言不但换不来真正的影响力，而且会加速美国自身信誉的破产。美方应停止以谎言蛊惑世人，停止污蔑抹黑他国。

《 人民日报 》（ 2023年02月28日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)