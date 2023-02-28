魏 科

气候变化导致北极海冰缩减已是不争的事实。但科学家们发现，在海冰面积本该恢复的冬季，海冰面积也在减少。近日，一项发表在《自然气候变化》杂志上的研究指出，“大气河”的强大风暴在冬季越来越多地到达北极，阻碍了海冰的恢复，特别是在挪威和俄罗斯北部海岸的巴伦支海和喀拉海，因“大气河”因素导致的冬季海冰减少占这些地区海冰减少总量的1/3。

今年1月，北半球的美国加利福尼亚州持续遭遇罕见雨雪风暴灾害的袭击，当地被迫宣布进入紧急状态；南半球的新西兰奥克兰遭遇创纪录的暴雨洪灾，24小时内降雨量抵得上往年整个夏季降雨量的总和。这两起极具破坏力的气象灾害，始作俑者都是自热带地区延伸出来的“大气河”。

所谓“大气河”，是指大气中细长而强劲的水汽输送通道，一般长数千公里，宽数百公里。例如引发奥克兰暴雨事件的这条“大气河”，长度超过5000公里，宽度约为300公里，从汤加经新西兰，一直延伸到南极圈附近。“大气河”像横亘于天空上的巨大河流，携水量惊人，可与陆地上径流量最大的河流——亚马孙河的水流量相当。它的一个突出特点是来势汹涌，尽管其宽度仅占总纬圈的10%，但其输送的水汽占到中低纬度向两极方向水汽总输送量的90%。

“大气河”是地球上最具破坏力的天气现象之一，所到之处往往暴雨如注，极易引发洪水泛滥、泥石流和城市内涝，进而引发交通中断、大规模停电、人员伤亡和严重的经济损失。在中纬度地区，有30%—50%的极端暴雨都与“大气河”密切相关。欧洲地区过去20年有19次强风暴，其中14次与“大气河”过程密不可分，每次造成至少10亿美元的经济损失。不过从好的方面来讲，在干旱季节和干旱区域，“大气河”是缓解旱情最迅捷的天气系统。

尽管没有固定“河道”，但“大气河”存在多发区域，常侵袭中纬度的大陆西岸地区，包括北半球的北美洲西部、欧洲西部和北部，南半球的澳大利亚西岸、新西兰、智利南部、南非西部等。其中给北美地区带来超强降水的“大气河”还被叫做“菠萝快车”，这是气象学家上世纪60年代创造的词语，因为影响当地的“大气河”起源于盛产菠萝的夏威夷附近。据美国国家海洋和大气管理局估计，“菠萝快车”单次天气过程可以带来美国西部年降雨量的30%—40%，可见威力之大。

“大气河”对北半球中纬度大陆西岸的影响主要集中在10月至次年4月间，绝大多数发生在1月和2月。在这些月份，北太平洋和北大西洋上的急流和风暴轴在一年中最南端的位置，当大洋上的温带气旋强烈发展时，其东南侧的锋面区域可一直延伸到中低纬地区，从而将热带的暖湿空气向东北方向输送，侵袭大陆的西海岸。

“大气河”还会影响到东亚地区，不过主要集中在夏季。此时在西北太平洋副热带高压外围，有一支强劲的西南风低空急流。这条“大气河”从热带地区携带水汽，经中国华南、长江流域，一直到韩国、日本，结束于北太平洋，与沿途的暴雨过程密不可分。活跃的东亚“大气河”一般会给中国东部地区带来约40%—70%的夏季降水量，引起的暴雨强度是其他降水的6—8倍。

全球气候变暖牵一发而动全身，给人类带来一系列新的挑战。随着全球气候变暖，大气水循环加剧，热带大洋蒸发更加旺盛，始发于热带海洋的“大气河”盛满了水汽，极易在所到之处引发更强的暴雨和洪涝灾情。汹涌的“大气河”一旦泛滥起来，将会带来更加严重的人员伤亡和经济损失，这是防灾减灾必须高度重视的严峻考验。

（作者为中国科学院大气物理研究所副研究员）

《 人民日报 》（ 2023年02月28日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)