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“感谢中国为我们打造‘希望之路’”（共创繁荣发展新时代）

本报记者  陈效卫
2023年02月28日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　瓦努阿图塔纳岛公路二期项目竣工后，家住路旁的菜农彼得·科尔马斯享受到前所未有的便捷。他说：“以前到市场卖菜，路上要耗费一整天时间，现在只需45分钟，真的是太方便了！”

　　瓦努阿图地处南太平洋，国土面积约1.2万平方公里，分散在80多个小岛上，各地之间的交通存在诸多困难。以伊苏尔火山闻名的塔纳岛更是如此。小岛暴雨频发，在松软火山灰上修建的土路坑坑洼洼。在这里驾车，必须自备铁锹、铁镐、牵引绳等工具以备不时之需。

　　新修公路开通前，从科尔马斯的家庭农场到最近的菜市场，虽然只有22公里，但山路坎坷泥泞，租车前往要七八个小时。为了避免夜间行车，常常需要提前一天出发，但隔夜的蔬菜卖不出好价钱。有时为了省下租车钱，科尔马斯一家身背肩挑蔬菜，翻山越岭步行20多个小时。现在，他凌晨4时30分开始装车，6时前就能到达市场。公路的开通大大提升了通行效率，科尔马斯的收入也大幅增加。“估计再过两到三年，我就能买辆皮卡了！”展望未来，科尔马斯信心满满。

　　塔纳岛公路项目由中国土木工程集团南太平洋有限公司承建，是中国援助的瓦努阿图公路升级改造项目的一部分。瓦努阿图公路升级改造项目分布在塔纳岛和马勒库拉岛，其中塔纳岛部分已经进入三期建设。待公路升级改造项目三、四期竣工后，塔纳岛公路网络将更加完善，为推动当地经济发展提供极大便利。

　　公路项目前两期工程聘用了400多名当地工人，显著带动当地人走上脱贫之路。43岁的卡利普·罗杰自豪地告诉记者：“原来我们一家人没有经济来源。近年来，我在中企项目中不仅学到了各种筑路技术，月薪也涨到13万瓦图（约合8000元人民币），之前住的茅草屋如今变成了100多平方米的砖房。为孩子们交学费再也无压力了！”

　　“感谢中国为我们打造‘希望之路’，让当地人早日过上交通便利的生活！”瓦努阿图基础设施与公共事业部长马塞利诺·巴赛莱米表示。瓦主流媒体《每日邮报》更是将两期公路誉为该国的“通向未来之路”。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月28日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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