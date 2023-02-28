□ 严 瑜

最近，美国又爆出一桩滥用童工丑闻。

美国劳工部日前称，作为美国最大食品安全卫生服务商之一的包装工卫生服务公司，非法雇用了至少102名年龄在13至17岁之间的未成年人，在位于8个州的肉类加工厂通宵工作，并使用腐蚀性化学品清洗锋利的高风险设备，其中至少3人曾受伤。

在自诩“人权灯塔”的美国，滥用童工问题早已成为“灯下黑”。近年来，类似事件层出不穷。2022年，美国南部亚拉巴马州两家汽车零部件供应商也曾被曝光雇佣童工，其中一家金属冲压工厂雇佣多达50名童工，年龄最小的只有12岁。美国劳工部数据显示，2021年10月至2022年9月，劳工部监察员在查处劳动违法案件中，发现了3876名被非法雇佣的童工，其中688名儿童被雇佣从事危险工作，比2021年增加26%。

把时间轴拉长，情况更糟糕。美国滥用童工问题由来已久。近两年，美国摄影师路易斯·海因于100多年前拍摄的美国童工照片再次引发国际社会关注。从危险的矿井到烟草农场，美国童工无不过着悲惨生活。

美国滥用童工问题严重且长期存在，凸显美国在儿童权益保护方面存在巨大的“人权黑洞”。美国非营利组织“农场工人就业项目联合会”数据显示，美国有50万至80万名未成年人在农场工作。尤其值得关注的是，美国宾夕法尼亚大学统计发现，美国童工大多为移民，来自印度、越南、非洲以及中南美洲国家。

滥用童工问题屡禁不止，根源在于美国法律体系存在明显漏洞。美国企业界人士曾指出，在美国现行体制下，企业因侵犯劳工权利而受到罚款的风险往往较小，因此一些企业会将这部分罚款视为经营的“合理代价”。以美国劳工部最近公布的包装工卫生服务公司非法雇佣童工为例，该公司最终仅被处以150万美元的罚款。如《纽约时报》引述研究人员所言，美国法律规定的民事罚款额度“严重不足”，既不足以保护工人，也不足以阻止美国企业违反劳动法。

美国劳工部的执法力度同样严重不够。面对基数庞大的童工群体，美国劳工部每年平均只报告34起违法使用童工案件，远低于实际数量。

更令人震惊的是，近期美国多州议员以缓解新冠疫情导致的劳动力短缺及供应链中断为由，竟然妄图推动在州和联邦层面放松对未成年人工作范围和时间的限制。这种赤裸裸的“开倒车”行为，全然不顾儿童应有的权益保护，将美国制度的结构性缺陷和美国政客对人权的漠视暴露无遗。美国历史学家杰克·霍奇森在题为《童工在美国仍然是一个问题》的文章中直言不讳地指出，美国现代劳工体系的建立是各利益集团妥协的结果。即使到今天，“童工仍然是美国经济的固有问题”“儿童的血肉和骨头仍在被用于创造利润”。

让儿童接受教育、避免从事繁重劳动是国际社会的共识。然而，众所周知，美国是目前全球唯一拒绝批准联合国《儿童权利公约》的国家，并多次因严重的滥用童工问题受到国际劳工组织点名批评。

2022年9月，“人权观察”组织根据《儿童权利公约》曾对美国各州的儿童权益打分，结果没有一个州获得A或B的评分，有20个州更是得到了F的评分。面对这样一份不及格的成绩单，美国的“人权卫士”们颜面何在！

(责编：杨光宇、牛镛)