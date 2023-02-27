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外交部发言人回应美方以涉俄因素制裁中企：将予以坚决反制

2023年02月27日21:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月27日电（记者成欣、冯歆然）针对美国以涉俄因素为由制裁中国企业一事，外交部发言人毛宁27日在例行记者会上表示，美方行径严重损害中方利益，中方对此强烈不满和坚决反对，将予以坚决反制。

　　“美方行径没有任何国际法依据，也没有安理会授权，是典型的非法单边制裁和‘长臂管辖’，严重损害中方利益，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。”毛宁说。

　　毛宁表示，中国在乌克兰问题上坚持客观公正立场，积极致力于劝和促谈，推动政治解决，而美国却不断拱火递刀，迄今已向乌克兰提供超过320亿美元的军事援助，其中包括大量先进武器装备。就在几天前，美方又宣布将向乌克兰提供新一轮价值20亿美元军援。美方一边变本加厉向冲突一方输送武器，导致战事绵延不绝、和平遥遥无期，一边却频频散布“中国向俄罗斯提供武器”的虚假信息，借机无端制裁中国企业。“这是赤裸裸的霸凌行径和双重标准，十分虚伪。”

　　“我想特别指出，在乌克兰危机全面升级一周年之际，中国发表了关于政治解决乌克兰危机的立场文件，而美国却出台了针对中国及其他国家企业的制裁。谁在劝和促谈、推动局势降温，谁在拱火浇油、唯恐天下不乱，一目了然。”毛宁说。

　　毛宁表示，中方敦促美方反躬自省，从世界各国的共同利益出发，做缓和局势、劝和促谈的事情，同时停止散布虚假信息，撤销对中国企业的制裁。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。“针对美方制裁中国企业的错误行径，我们将予以坚决反制。”

(责编：白宇、胡永秋)

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