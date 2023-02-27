新华社洛杉矶2月27日电（记者谭晶晶）美国航天局27日因地面系统故障取消了太空探索技术公司载人“龙”飞船发射任务。

载人“龙”飞船原定于美国东部时间27日1时45分（北京时间27日14时45分）搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，搭载美国、阿联酋和俄罗斯的总共4名宇航员飞往国际空间站。

美航天局直播画面显示，在发射倒计时2分30秒左右，美航天局宣布因地面系统故障取消发射。美航天局随后在官网发布公报说，任务小组将调查与第一级发动机点火相关的问题。

美航天局说，火箭和飞船均安然无恙，火箭推进剂已被卸载，宇航员也离开了飞船。下一个可尝试的发射日期是3月2日，但还要考虑这次故障的调查结果再做出相关决定。

这次任务是载人“龙”飞船第6次为国际空间站运送轮换宇航员。参与这次代号“Crew-6”航天任务的4名宇航员分别是美国宇航员斯蒂芬·鲍恩、沃伦·霍伯格、阿联酋宇航员苏丹·奈亚迪和俄罗斯宇航员安德烈·费佳耶夫。

“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的新型载人飞船。

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