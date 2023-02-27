刘乐萱 中国网时事评论员

去年9月26日，连接俄罗斯与德国的天然气管道“北溪-1”和“北溪-2”几乎同时发生爆炸，震惊世界。在爆炸案发生之初，美西方媒体将舆论引向“谁是凶手”，明里暗里针对俄罗斯，使其深陷舆论漩涡。

2月8日，美国资深调查记者西摩·赫什援引消息人士的话在网上发文称，美国总统拜登与美国国家安全团队经过长期谋划，下令于2022年9月26日引爆了事先安放的炸弹，炸毁了“北溪”天然气管道。此爆料可谓一石激起千层浪，连日来持续发酵。

赫什在文章中表示，自2021年底，在决定破坏“北溪”管道之前，美国总统拜登与美国国家安全团队曾进行了9个多月的秘密讨论，主要议题就是如何不留下证据。在赫什文章发表几小时后，白宫国家安全委员会发言人艾德丽安·沃森断然否认相关指控，称赫什的所谓“调查”完全是“虚构”的。

俄罗斯已向联合国安理会提出申请，要求召开会议，讨论“北溪”被炸事件。俄方已将“北溪事件”评估为“国际恐怖主义行为”。

“北溪”管道项目是俄罗斯天然气公司和欧洲公司各出资一半，合作建造的海底天然气输送管道民用工程，连接德国和俄罗斯，全长1200公里，建设工期十年，总投资为95亿欧元。

“北溪”天然气管道，将俄罗斯的天然气输送到欧洲国家，促进俄罗斯与欧洲的经贸交流合作，加强俄罗斯与欧洲国家的联系，当然欧洲国家很欢迎来自俄罗斯的廉价能源。然而，这对长期以来将俄罗斯视为重要竞争对手的美国来说，是不愿看到的局面。

美国政府对赫什爆料的回应苍白无力，显然没有给世界一个真相。

回顾美国主要政治人物就“北溪”管道所发表的言论，便可看出端倪，或从另一方面印证赫什爆料的真实性。

2022年2月7日，美国总统拜登与到访的德国总理朔尔茨在白宫举行联合新闻发布会。拜登明确表示，“如果俄罗斯侵略――那意味着坦克或部队越过乌克兰国界……‘北溪-2’就会不复存在。”“我们会让它终结。”而随后在2月24日，乌克兰危机爆发。

美国记者杜根获得的匿名美军人士邮件指出，在去年6月举行的北约“波罗的海行动—2022”军事演习期间，一队美国深海潜水员曾携箱子进行长达6小时的潜水。

当“北溪”管道被炸后，美国国务卿布林肯则表示，最终，这也是一个巨大的机会，欧洲可以一劳永逸地摆脱对俄罗斯能源的依赖，进而阻止普京将能源武器化为一种手段，推进他的“帝国计划”。美国副国务卿纽兰表示，得知“北溪-2”现在已成为海底一大堆废铁，“我很高兴，我相信（美国）政府也很高兴。”

丹麦、德国和瑞典对“北溪”管道被炸调查顾虑重重，不愿意进行公开调查，并反对俄罗斯参与调查。这说明其中必有猫腻，并从侧面也印证了，管道被炸另有隐情。部分欧洲国家如此反常的举动，令人更加相信“北溪”爆炸案幕后黑手“有来头”，让他们不敢“查出真相”。

炸毁“北溪”管道，谁是最终受益者？显然不是俄罗斯，而是美国。对美国来说，“北溪”管道被炸，既切断欧洲过于依赖俄方能源供应合作，动员欧洲支持乌克兰对抗俄罗斯，又让美国天然气大企业轻松占领欧洲市场，从欧洲大发横财。谁是“北溪”爆炸事件的幕后黑手？不言而喻。

然而，对于赫什有关美国炸掉“北溪”管道的报道，西方媒体却集体选择沉默，表现出前所未有的“冷静”。那种揭露真相的“扒粪者”劲头全无，让人感到匪夷所思。西方国家制造了这起恐怖袭击事件，调查方就是袭击的始作俑者或是同伙，又怎能得到真相？真相又怎能大白于天下？所谓的调查不过是掩人耳目，逢场作戏罢了。

“北溪”管道被炸，对全球能源市场和全球生态环境都产生重大负面影响。国际社会有权利要求彻查这起破坏国际重大跨国基础设施的罪行。这起对跨国民用基础设施发起的袭击事件是彻头彻尾的恐怖主义行径，严重违反国际法，应遭到全人类的谴责。国际社会期待“北溪”管道被炸的真相早日公布于世。这起对国际重大跨国基础设施的恐怖袭击，是一个非常危险的先例。如果不进行彻查并严惩罪犯，那么，今后国际跨国基础设施安全就难以得到有效保障。

美国霸权主义横行世界，美国要求其他国家遵守所谓“基于规则的国际秩序”，自己却凌驾于以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序之上。美国口中的“规则”，就是让别国屈从于美国霸权的工具,美国对于国际规则“合则用,不合则弃”，是国际规则的最大破坏者。

“北溪”管道爆炸事件已对地区安全、国际格局造成了重大破坏，如果不能查清真相，严惩凶手，必将对国际社会产生持续威胁。面对世界百年未有之大变局和美国这一世界大乱源，世界各国应团结起来与美国的霸权作斗争，以斗争促进世界公平，维护国际规则，推进世界和谐发展。

(责编：徐祥丽、刘慧)