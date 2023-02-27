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巴以问题多边会谈在约旦举行 以方称约旦河西岸政策无变化

2023年02月27日16:19 | 来源：新华网
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　　新华社安曼2月26日电（记者冀泽）巴勒斯坦和以色列问题多边会谈26日在约旦举行，会后的联合公报称以色列承诺4个月内不讨论在约旦河西岸新建任何新的犹太人定居点。以政府随即表示以方在约旦河西岸的政策并未改变。

　　约旦、巴勒斯坦、以色列、埃及和美国的高级官员26日在约旦南部城市亚喀巴举行巴以问题会谈。据美国和约旦在会后发布的联合公报，巴以双方确认共同承诺立即着手结束单边措施，这一状态将持续3至6个月。

　　联合公报还说，以方承诺4个月内不讨论在约旦河西岸新建任何新的犹太人定居点以及在6个月内停止批准设立哨所。与会各方同意于3月在埃及沙姆沙伊赫再次召开会议以推动实现上述目标。

　　以色列总理内塔尼亚胡当晚随即在社交媒体上说，以方在约旦河西岸的建设和批准将“按原计划和建设时间表继续进行，没有任何变化”。

　　以政府新闻办公室当晚援引国家安全顾问察希·哈内格比的话发表声明说，与有关该会议的报道相反，以色列的政策不会改变。未来数月，以方将批准在约旦河西岸新建9处哨所和9500套住房，以国防军的活动也“不会受任何限制”。（参与记者：王卓伦）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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