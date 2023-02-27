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欧洲再现移民船悲剧 遇难者增至59人

2023年02月27日15:14 | 来源：新华网
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　　新华社罗马2月27日电 意大利南部附近海域26日发生移民船沉船事故，截至目前至少59人遇难，81人获救。搜救人员担心遇难人数还可能进一步增加。

　　意大利内政部长马泰奥·皮安泰多西说，遇难者中包括33名妇女和14名儿童，其中还有一名出生仅几个月的婴儿。目前还有二三十人下落不明。

　　据意大利广播电视台新闻频道网站报道，81名幸存者均在30岁以下，已被送至附近的庇护中心和医院接受治疗，其中一名9名男孩在重症监护室。

　　事故发生前，这艘移民船正试图经爱奥尼亚海登陆意大利南部的卡拉布里亚大区。据幸存者描述，这艘船装载量过大，没有承受住巨大的海面风力，最终断成两截，事发时船上的人们没有时间呼救，幸存者都是凭借自身力量抵达海岸。

　　据意大利媒体报道，事发船只可能搭载了至少180人。当地警方、消防部门和急救部门等仍在附近海域搜救失踪人员，遇难人数可能进一步增加。

　　意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼对沉船事故表达深切悲痛，承诺政府将阻止偷渡，以避免更多悲剧。

　　意大利总统马塔雷拉对沉船事故表示哀悼。同时，他也敦促欧盟切实承担起管理移民问题的责任。

　　长期以来，移民问题在欧洲引发关注和争论。大量非法移民和难民搭乘船只跨越地中海，以图进入意大利等国。这些移民往往搭乘拥挤而简陋的小船渡海，事故频发，不少人命丧大海。据意内政部的数据，截至2月23日，今年已有13067名移民从海路入境意大利，是去年同期的两倍多。国际移民组织旗下失踪移民项目的数据显示，自2014年以来，已有20333人在穿越地中海途中死亡或失踪。

　　联合国和欧盟委员会方面26日敦促相关国就如何分担移民责任达成公平协议。联合国难民事务高级专员格兰迪说，各国应停止争论，就公正、有效、共同的措施达成一致，以避免更多悲剧发生。（记者：周啸天、彭卓、刁泽、包雪琳、刘曦；视频：沈浩洋；编辑：孙浩）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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