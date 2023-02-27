新华社贝尔格莱德2月26日电（记者石中玉）第44届贝尔格莱德国际旅游博览会23日至26日在塞尔维亚贝尔格莱德会展中心举行，中国担任博览会主宾国。展会现场，多处可见中文标识。欢迎中国游客前来塞尔维亚旅游，是当地旅游部门和旅行社的共同心愿。

“我邀请中国游客来我们的国家。”在22日举行的博览会开幕式上，塞尔维亚总统武契奇发表致辞时说，塞中友谊源于高度的相互信任，两国人民是真诚的朋友，欢迎更多中国游客来塞旅游。

2月23日，人们在塞尔维亚首都贝尔格莱德参观第44届贝尔格莱德国际旅游博览会中国展台。（新华社记者石中玉摄）

塞尔维亚国家旅游局局长拉博维奇在接受新华社记者采访时说，塞尔维亚和中国之间已开通直航，海南航空连接贝尔格莱德和北京，塞尔维亚航空连接贝尔格莱德和天津，而且，来塞尔维亚的中国公民不需要签证。“我们希望看到中国游客的回归，期待着他们再来的那一天。”

2017年，中国和塞尔维亚互免签证协议生效。2019年，中国14.5万游客赴塞尔维亚旅游，中国成为赴塞旅游人数最多的国家。2022年，两国开通直飞航班。

中国驻塞尔维亚大使陈波在本届旅游博览会开幕式上表示，中塞旅游合作前景广阔，本届博览会为促进中国同塞尔维亚及中东欧国家间旅游合作提供了宝贵机会。随着中塞关系快速发展，两国人民间的友谊越发深厚，到对方国家去看一看的愿望越来越强烈。

2月23日，人们在塞尔维亚首都贝尔格莱德参观第44届贝尔格莱德国际旅游博览会中国展台。（新华社记者石中玉摄）

随着中国出境游有序恢复，塞尔维亚旅行社和热门旅游景点也在想方设法吸引中国游客。塞尔维亚塞华国际旅行社中文导游瓦洛克告诉记者，旅行社将根据中国游客需求调整旅游项目。

塞尔维亚东部温泉小镇索科矿泉村是热门旅游景点。当地旅游部门工作人员克尔斯蒂奇介绍，新冠疫情暴发前，前往这一温泉小镇的中国团体游客很多，当地自然资源和天然矿泉水受到中国游客欢迎。

本届博览会有20余家中国企业参展。中国旅游集团旅行服务有限公司总经理助理张克雄告诉记者，现在越来越多中国人更希望接触自然，体验有关体育、康养等的旅游产品，塞尔维亚有很多适合中国人需求的旅游资源。

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