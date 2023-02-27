新华社伦敦2月26日电（记者杜鹃）欧洲英语区中文教学技能大赛总决赛及颁奖典礼25日在伦敦举行。

技能大赛由中国教育部中外语言交流合作中心英国代表处、英国汉语考试委员会和英国汉语教师协会主办。总决赛按照教学对象分为大学/成人组和中小学组，分别有8名和14名选手参赛。参赛选手当天轮流完成授课展示，然后接受评委针对授课内容的即兴提问。评审团从教学目标与内容、教学方法与技能、教学效果和精神面貌与风采等方面对选手表现进行评判。

最终，来自英格兰中部和北部赛区的陈晓语获得大学/成人组冠军，来自北爱尔兰赛区的赵思琪获得中小学组冠军。

杜伦大学现代语言与文化学院副教授唐·斯塔尔在接受新华社记者采访时说，近年来，英国中小学中文教学质量显著提高。与前些年进入杜伦大学学习中文的学生相比，如今在该校学习中文的学生入学时中文水平明显提高，这要归功于英国中小学中文教师的辛勤付出。目前在英国中文教学师资队伍中，不仅有母语是中文的教师，还有包括他学生在内的一些英国本土教师。

本次技能大赛去年10月启动，先后举办了苏格兰和威尔士区赛、伦敦和英格兰南部区赛、英格兰中部和北部区赛、北爱尔兰区赛和爱尔兰区赛。五大区赛均在线下举办并在线上同步直播，让更多欧洲英语区中文教师得以观摩比赛。

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