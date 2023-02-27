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促进转型发展  深化对华合作

新加坡推动经济持续复苏

本报记者  刘  慧
2023年02月27日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　新加坡贸工部日前发布的2022年经济调查报告显示，该国2022年经济增长3.6%。贸工部表示，由于全球经济增长仍面临诸多不稳定因素，今年新加坡经济增速将有所放缓。国际货币基金组织认为，新加坡今年将继续面临通胀压力，紧缩的国际金融环境或将持续更长时间，预计今年该国经济将增长1.5%。

　　报告显示，2022年新加坡大多数行业实现增长，贸易等服务业对经济增长的贡献最大。服务业增长4.8%，其中餐饮业和房地产业增长最快，分别为18.2%和14.1%。得益于国际游客持续增加，2022年第四季度住宿业同比增长7.8%，远高于前一季度1.6%的增速。由于公共和私营部门的工程建设恢复，建筑业在2022年增长6.7%。

　　新加坡十分重视发展数字经济和绿色经济，着力推动经济转型。2022年新加坡政府制定绿色债券框架，发行首个绿色主权债券。政府还实施企业可持续发展计划，通过能源效率基金、绿色贷款等，优化绿色融资渠道，帮助企业采用节能技术。新加坡政府还宣布，将拨款两亿新加坡元（1新加坡元约合5.14元人民币）开展数字能力建设。通过实施数字解决方案计划、数字拓展计划、加快培训专业人才计划等，培训更多数字化人才，促进企业数字化转型。

　　去年4月以来，新加坡旅游业加快复苏。新加坡旅游局最新发布的统计数据显示，2022年入境旅客从2021年的33万人次增长到630万人次。新加坡政府宣布拨付5亿新元，帮助旅游业降低业务成本、扩大经营规模。例如，该国推出“即刻随心所往，心想狮城”营销计划，符合相关条件的旅游业从业者可获得营销成本70%、最高50万新元的资助。同时，通过举办健康养生节等活动，开拓养生旅游市场。

　　经济复苏带动新加坡劳动力市场显著改善，失业率降低。据统计，2022年该国新增就业人口23.17万，年度增幅创新高。2022年失业率为2.1%，低于2021年的2.7%。新加坡经济发展局发布的年度投资数据显示，2022年该国吸引固定资产投资225亿新元，同比增加90.7％。这些投资项目未来几年全面实施后，预计可提供超过1.7万个工作岗位。

　　中国与新加坡经贸合作不断深化，为新加坡经济复苏增添动力。去年，中新两国签署4份谅解备忘录，涉及绿色发展、数字经济、电子商务以及陆海新通道建设等。多个行业的中资企业宣布在新加坡开展业务，例如中国时装类跨境电商平台“希音”宣布在新加坡扩大投资和业务规模，蔚来汽车在新加坡交易所上市，科兴生物计划在新加坡投资100亿元人民币设立科研设施、国际商业总部等。新加坡旅游部门预计，随着中国有序恢复公民出境旅游，新加坡迎来更多中国游客，该国旅游业将进一步复苏，今年旅游业收入有望达到180亿至210亿新元。

　　新加坡贸工部常任秘书林明亮表示，中国经济加快复苏，为包括新加坡在内的地区国家经济增长注入重要动力，新加坡的外部需求前景不断改善，服务业等将进一步复苏。新加坡华侨银行首席经济师林秀心认为，未来新加坡的航空、住宿、艺术、娱乐休闲等行业将有更强劲的增长。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月27日 15 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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