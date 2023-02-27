本报记者 张梦旭

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环境种族主义在美国各地普遍存在。联合国人权理事会当代形式种族主义和种族歧视问题特别报告员在一份声明中表示，美国的环境种族主义严重威胁少数族裔包括生命权、健康权、居住权等在内的各项人权。

美国政策研究机构“美国进步中心”日前发布的报告显示，种族隔离和种族歧视传统使美国存在严重的环境种族主义。与白人相比，少数族裔社区往往不成比例地遭受空气和水污染等环境危害。

“全美各地环境种族主义案例比比皆是”

美国康涅狄格州首府哈特福德市北部地区的居民以非洲裔和拉美裔为主。这一地区的市政管道系统建于100多年前，目前已严重老化，导致卫生间污水经常反涌到室内，一下雨道路就严重积水，社区也缺乏干净的自来水，让当地居民苦不堪言。当地环境律师辛西娅·詹宁斯表示，这是一个典型的环境种族主义案例，少数族裔居民无法平等享有使用公共基础设施的权利。“这么多年来，当地居民听到了一个又一个方案和建议，却始终未见任何行动。”

类似的环境种族主义现象在美国各地普遍存在。《华盛顿邮报》近日报道，在首都华盛顿特区以非洲裔居民为主的东南部地区，路边树林里成片散落着废弃的汽车和轮胎，汽油、机油和其他有毒物质渗进土壤，散发出难闻的气味。这种情况已持续数年，当地居民向政府投诉，政府部门却相互推诿。华盛顿特区市政部门表示，这片林地属于美国国家公园管理局，他们没有管辖权。美国国家公园管理局只是在此事经媒体曝光后，才表示将与当地社区联系了解情况。

非洲裔占比约85%的密歇根州小城本顿港，早在2018年就测出自来水铅含量超标，但政府一直没有给予重视。直至当地居民向环保部门发起请愿，政府才发出自来水禁令。而与本顿港市只有一桥之隔、白人占多数的圣约瑟夫市，却拥有良好的基础设施和安全的饮用水。

去年8月底，美国密西西比州首府杰克逊市遭遇供水危机，该市及周边区域18万居民日常用水以及消防用水等无法得到保障。杰克逊市82.5%的人口为非洲裔。美国政治活动组织“黑人选民也重要”联合创始人拉托莎·布朗和克里夫·奥尔布赖特在一份声明中说，这场供水危机的根源是系统性种族主义以及地方各级政府渎职，杰克逊市的遭遇反映出非洲裔等在美国南方的境遇，地方政府忽视这些群体的人权和基本需求。

“全美各地环境种族主义案例比比皆是，如在少数族裔社区修建有毒废物倾倒场等。”美国西密歇根大学的一份报告表示，在环境保护、公共基础设施分配等问题上，美国存在严重的种族不公。

“不同族裔社区投资和建设存在不平等”

“作为一种全国性现象，当低收入有色人种居住的社区更多地暴露在污染中时，环境种族主义就会发生。”美国田纳西观察网的文章指出，由于不得不居住在有工业设施、垃圾填埋场和焚化炉等的易污染地区，少数族裔居民吸入的有毒空气更多。

“美国进步中心”的调查显示，27%的白人居住在垃圾填埋场、污水处理厂、发电站附近，而非洲裔、拉美裔和美国印第安人居住在这些区域的比例分别为41%、47%和33%；10%的白人居住地易受空气中有毒物质侵袭，而非洲裔、拉美裔和美国印第安人的比例分别为23%、21%和15%。在自然灾害发生后，富裕社区比低收入社区更有可能从联邦紧急事务管理局获得更多援助。

美国住房市场上也存在系统性种族主义。美国波士顿大学公共卫生学院和反种族主义研究中心日前共同完成的一份调查报告指出：“美国种族主义政策导致全美许多城市对不同族裔社区投资和建设存在不平等。”以白人为主的社区往往拥有更好的基础设施条件和更大的绿地空间，非洲裔等少数族裔社区拥有的绿地面积较少。

这些少数族裔居住的社区，房产升值困难，在市政服务和基础设施投入上形成恶性循环。久而久之，有条件的家庭渐渐搬离，留下低收入群体在困境中继续挣扎。

“无法平等呼吸，美国就无法实现真正的种族正义”

美国环境种族主义根深蒂固。非洲裔、拉美裔和美国印第安人历史上就面临严重的环境不平等问题。美国印第安人肖肖尼部落所居住的区域，曾沦为美国政府的“核试验场”，在40多年时间里遭遇928次核试验；芝加哥市曾出台政策，将污染行业从白人社区转移到非洲裔和拉美裔社区；由非洲裔农场工人建立的亚利桑那州伦道夫社区，一直被发电站、沥青乳化厂、运送有毒化学物质的铁路等设施包围……环境种族主义始终是笼罩在美国少数族裔头上的一片浓重乌云。

“不幸的是，几十年来美国的执法机构一直在让遭受环境种族主义的有色人种失望。”田纳西观察网的文章指出，在非洲裔社区附近排放污染物的公司，往往只会受到数额很低的罚款。“在大多数情况下，政策制定者对有色人种社区遭受的健康问题视而不见。”

美国波士顿学院社会学和环境研究助理教授莱西·萨彻说，环境种族主义与“种族资本主义”有关，即一个人的经济价值是基于他的种族。“因为你所在的社区主要是非洲裔，所以价值更低。”环境种族主义使相关利益方断定这样的社区不值得开发，或者只适合建设发电站或垃圾填埋场等工业项目。

“从新奥尔良市卡特里娜飓风给非洲裔带来的痛苦延续至今，到美属波多黎各遭遇玛丽亚飓风袭击后经历长时间电力危机；从非洲裔居民因过高的哮喘病发病率而‘无法呼吸’，到路易斯安那州‘癌症谷’成片的石油化工企业给当地非洲裔居民带来了癌症、呼吸道疾病和其他健康影响……”长期关注环境种族主义的美国气候正义联盟主席伊丽莎白·扬皮尔说，“环境种族主义让美国少数族裔深受其害。它深深植根于美国的殖民主义传统和奴隶制历史中，我们必须为环境正义而斗争。如果我们无法平等呼吸，美国就无法实现真正的种族正义。”

《 人民日报 》（ 2023年02月27日 15 版）

(责编：杨光宇、牛镛)