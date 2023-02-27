本报记者 周卓斌

古筝与小提琴合奏，乐声悠扬，一曲中西合璧的苏格兰民歌《友谊地久天长》寄托深情。近日，150多名“里斯本丸”号船幸存者家属代表相聚英国格洛斯特郡，参加中国驻英国大使馆组织的文化活动，体验中国传统文化，缅怀历史，传承两国人民友谊。

1942年10月，日军征用“里斯本丸”号客货船，押运1800多名英军战俘从香港返回日本，途经中国舟山附近海域时被美军击中，843名英俘遇难，384名英俘被当地渔民舍命救起。

硝烟散去，人性的光辉穿越历史。中英两国人民在战火中结下的情谊，成为两国关系的宝贵财富。“里斯本丸”号船幸存者家属感念中方救援恩情，坚定支持英中两国人民世代友好。有的家属代表驱车5个多小时专程赶来参加活动，有的祖孙三代一同参加，有的携带着父辈留下的徽章和照片……“里斯本丸”号船最后一名幸存者莫利之女丹尼斯·维尼分享了父亲生前对舟山渔民英勇营救英军战俘的感念，感人至深，现场掌声响起，持久热烈。

“战火中的团结和友谊已成为两国民众的特殊纽带。”来自肯特郡的海特对记者说。海特的父亲汉密尔顿上校是“里斯本丸”号船幸存者之一，曾在回忆文章中详细记录并指出，正是中国渔民舍命相救，使得日军企图让战俘全部淹死、嫁祸盟军的阴谋没有得逞。海特说：“这段历史已深深印刻在家族记忆中。我们将不断努力，让更多人了解这段感人至深的历史。”

“父亲被中国渔民营救上岸后，腿伤严重，一度失去知觉，多亏舟山当地的医生做了初步处理。”71岁的芭芭拉向记者讲述她父亲从“里斯本丸”号船死里逃生的经历，“我们一直将中国渔民的恩情铭记在心”。

现场的家属代表有不少是青少年。正在上小学的杰米拉和艾萨克跟着父亲爱德华来参加活动。由于日军在“里斯本丸”号船上关押战俘的条件恶劣，孩子们的曾外祖父在船体倾覆前就不幸染病遇难。爱德华表示：“希望能带着他们姐弟俩去趟舟山，缅怀逝者，也向当年救助外祖父战友的中国渔民后代说一声谢谢。”

中国驻英国大使郑泽光在致辞时表示，希望“里斯本丸”号船幸存者家属及各界有识之士铭记历史，传承友谊，为促进两国人民相互了解与合作、推动中英关系健康稳定发展作出积极贡献。

（本报英国格洛斯特电）

《 人民日报 》（ 2023年02月27日 03 版）

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