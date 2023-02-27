约瑟夫·维拉姆

日本作为唯一遭受过核打击的国家，应该对太平洋岛国对核污染水的担忧有更多理解，而不应自私自利、一意孤行

2月24日，为期两天的太平洋岛国论坛特别领导人非正式会议在斐济闭幕，日本核污染水排海成为与会各方关注的焦点之一。太平洋岛国一直反对日本在所有相关方确认排放方案安全之前将核污染水排海。日本政府执意单方面推进相关计划，这种做法十分不负责任。

太平洋是地球上最大的海洋，提供全球70%的鱼类捕捞量，拥有丰富的生态、经济和文化价值。受海洋环境污染、气候变化等影响，太平洋的生态系统正遭受破坏。日本决定把核污染水排入太平洋，将给太平洋环境和生态系统以及沿岸国家人民的身体健康带来风险。

太平洋岛国民众对日本单方面推进核污染水排海计划充满担忧。有鉴于此，太平洋岛国论坛建立了由全球核问题专家组成的核污染水专家组，帮助提供独立的技术建议，以支持太平洋岛国与日本就其核污染水排海计划进行磋商。通过研究，该专家组指出，目前还没有足够的数据可以认定日本排放核污染水对地区民众和海洋生物多样性是安全的。专家组还发现，东京电力公司提供的一些样品提取不充分、不完整、不一致，甚至是片面的。既然相关数据存在如此多的问题，日本政府就不应强行推进核污染水排海计划。

事实上，日本民众也强烈反对将核污染水排入太平洋。日本市民团体“不要再污染海洋！市民会议”曾举办跨国线上论坛，很多与会者表示，“地球上的海洋是相连的，这不是日本一国的问题”。但日本政府、东京电力公司却十分自私，甚至为达目的不择手段。据日本媒体报道，东京电力公司公布估算数据称，为确保2030年福岛第一核电站拆除工程有足够的场地，核电站需在此之前向海洋排放40万吨左右核污染水。这种为了将自身经济代价最小化而把环境健康风险留给他人的做法是不道德的。

太平洋岛国人民正面临气候变化的负面影响，难以承受世代赖以生存的海洋环境出现新的严重风险。日本作为唯一遭受过核打击的国家，应该对太平洋岛国对核污染水的担忧有更多理解，而不应自私自利、一意孤行。太平洋岛国论坛秘书长亨利·普纳的话，道出了岛国人民的共同想法：“我们的最终目标是守护这片蓝色的太平洋——我们的海洋、我们的环境和我们的人民免受更多的核污染。这是我们必须留给后代的遗产。”

（作者为斐济南太平洋岛国亚洲研究院院长）

《 人民日报 》（ 2023年02月27日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)