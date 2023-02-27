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“以务实行动推动世界和平发展”

本报记者  张朋辉
2023年02月27日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　“短短40多年时间，中国经济飞速发展，稳居世界第二大经济体，人民生活水平显著提升。”瑞士贯通基金会主席吴伯乐在接受本报记者采访时表示，中国的发展离不开中国共产党的坚强领导。

　　吴伯乐曾是瑞士派驻中国的首位记者。他长期关注中国发展，见证了中国共产党治国理政取得的巨大成就，并致力于推动瑞中、欧中经贸和人文交流。在吴伯乐看来，中国取得举世瞩目的成就，关键在于中国共产党的领导。“中国共产党始终同中国人民站在一起、想在一起、干在一起，倾听人民心声，增进人民福祉。中国共产党坚持一切从实际出发，带领中国人民探索出了中国特色社会主义道路。”吴伯乐表示。

　　“中共十八大以来，中国取得了伟大的发展成就。中国坚定不移扩大对外开放，先后提出共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议和全球安全倡议等，不断提供国际公共产品。中国以务实行动推动世界和平发展，与各国共享发展机遇和成果，彰显了负责任大国担当，也赢得了国际社会的广泛好评。”吴伯乐说。

　　“中国坚持发展全过程人民民主，保障人民当家作主。全过程人民民主是对民主政治理论的丰富和发展，具有强大的生命力。”吴伯乐表示，全过程人民民主具有完整的制度程序和完整的参与实践，实现了最广大人民的广泛持续参与，丰富了民主形式、拓宽了民主渠道、深化了民主内涵。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月27日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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