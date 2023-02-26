本报记者 管克江

“2022年4月项目投产前，上游巴布油田产生的伴生天然气大部分都被直接燃烧后排放，其中硫化氢等杂质的燃烧会造成环境污染。”阿联酋哈伯善天然气升级项目（见上图，罗曼摄）经理黄永勃说，由中国石油工程建设有限公司承建的该项目投产以后，所有装置运行稳定，伴生天然气均经过处理后供给下游客户，不仅为阿方创造了可观的经济效益，还极大减少了环境污染，为阿方实现“绿色低碳油田”愿景作出了贡献。

据介绍，升级项目主要包括天然气处理厂内新增原料气增压装置、天然气处理厂现有设施改造、长达18公里的42英寸天然气地下管道建设等。项目质量经理刘洛夫说，与天然气接触的每一道焊缝均需进行三次无损检测以及热处理，所有焊缝一次焊接合格率达99%，大大高于标准要求。

“停产连头”是项目施工中要求最复杂的工作之一。其中一个工艺管线的“连头”方式，是将原有天然气管道切开，焊接一个三通与新建管道联通起来。为了尽可能减少对天然气处理厂正常运行的影响，一般“停产连头”窗口期都较短。中方针对每个“连头”点制定包含51项内容的检查表，确保施工精准。“过去两年，仅这样的工艺管线‘连头’形式，我们就完成了133个，每次都是按期或提前完成。”项目副经理兼施工经理孟祥彬说。

目前，项目已取得1100万安全人工时并进入一年的质量保修期。中国石油工程建设有限公司海湾地区公司总经理朱健表示：“在去年举行的首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上，中方提出构建能源立体合作新格局。我们将继续加强同阿方合作，实现更大互利共赢。”

阿布扎比国家石油公司下属天然气处理公司首席执行官艾哈迈德表示：“中方在执行哈伯善天然气升级项目过程中，克服疫情挑战，确保按时投产，令人钦佩。强大的项目交付能力体现了中企水平。”

（本报迪拜电）

《 人民日报 》（ 2023年02月26日 03 版）

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