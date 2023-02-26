人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中国科研国际影响力不断增强”

本报记者  邢  雪
2023年02月26日05:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　国际科学周刊《自然》增刊《2022自然指数—科研城市》日前指出，中国科研城市在全球排名快速上升，北京在世界领先的科研城市中继续保持首位。“近年来，中国在自然科学尤其是物质科学领域科研产出的增长速度很快，数量和质量显著提升。中国科研国际影响力不断增强。”自然指数主编西蒙·贝克在接受本报记者采访时说。

　　自然指数由国际知名科技出版机构“施普林格·自然集团”下属机构编制并定期发布，主要追踪发表在82种有影响力的自然科学期刊上的科研论文，根据有关机构、国家和地区论文的数量和贡献等，反映全球高质量科研产出及合作情况。

　　该指数针对全球主要城市和都市圈2021年科研产出的分析显示，北京再次位居全球科研城市榜首。上海从2020年的第五位上升至第三位，超过波士顿都市圈和旧金山湾区。其他几个中国城市排位也有明显提升。例如，南京和广州的排名分别从2015年的第十九位、第四十二位上升至第八位和第十位。

　　北京自2016年超过纽约都市圈成为科研城市榜首以来，一直保持在第一位。贝克认为，北京拥有北京大学、清华大学以及中国科学院等众多高校和研究院所，聚集大量科研人才和资源，产学研合作非常活跃。浓厚的科研氛围与中国各级政府对科研的高度重视有着密切关系。据了解，北京全社会研发经费支出占经济总量的比重保持在6%左右。

　　“在自然指数所衡量的高质量自然科学研究产出方面，中国的增长速度很快。”贝克说，从自然指数的衡量指标“文章贡献份额”来看，自2015年以来，中国科研产出大幅增加，并且是全球十强国家中增长最快的。从2021年9月到2022年8月，除了生命科学之外，中国在自然指数追踪的所有学科领域中都位居第一。这意味着中国科研成果对于应对一些全球性挑战至关重要，包括气候变化、生物多样性丧失、突发公共卫生事件等。

　　贝克表示，中国还是自然指数全球十大科研合作国家。中国积极主动融入全球科技创新网络，既提升了中国自身的创新能力，也让更多中国发明、中国创新造福世界。

　　（本报伦敦电）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月26日 03 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部