本报记者 邢 雪

国际科学周刊《自然》增刊《2022自然指数—科研城市》日前指出，中国科研城市在全球排名快速上升，北京在世界领先的科研城市中继续保持首位。“近年来，中国在自然科学尤其是物质科学领域科研产出的增长速度很快，数量和质量显著提升。中国科研国际影响力不断增强。”自然指数主编西蒙·贝克在接受本报记者采访时说。

自然指数由国际知名科技出版机构“施普林格·自然集团”下属机构编制并定期发布，主要追踪发表在82种有影响力的自然科学期刊上的科研论文，根据有关机构、国家和地区论文的数量和贡献等，反映全球高质量科研产出及合作情况。

该指数针对全球主要城市和都市圈2021年科研产出的分析显示，北京再次位居全球科研城市榜首。上海从2020年的第五位上升至第三位，超过波士顿都市圈和旧金山湾区。其他几个中国城市排位也有明显提升。例如，南京和广州的排名分别从2015年的第十九位、第四十二位上升至第八位和第十位。

北京自2016年超过纽约都市圈成为科研城市榜首以来，一直保持在第一位。贝克认为，北京拥有北京大学、清华大学以及中国科学院等众多高校和研究院所，聚集大量科研人才和资源，产学研合作非常活跃。浓厚的科研氛围与中国各级政府对科研的高度重视有着密切关系。据了解，北京全社会研发经费支出占经济总量的比重保持在6%左右。

“在自然指数所衡量的高质量自然科学研究产出方面，中国的增长速度很快。”贝克说，从自然指数的衡量指标“文章贡献份额”来看，自2015年以来，中国科研产出大幅增加，并且是全球十强国家中增长最快的。从2021年9月到2022年8月，除了生命科学之外，中国在自然指数追踪的所有学科领域中都位居第一。这意味着中国科研成果对于应对一些全球性挑战至关重要，包括气候变化、生物多样性丧失、突发公共卫生事件等。

贝克表示，中国还是自然指数全球十大科研合作国家。中国积极主动融入全球科技创新网络，既提升了中国自身的创新能力，也让更多中国发明、中国创新造福世界。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2023年02月26日 03 版）

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