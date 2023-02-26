本报记者 李 琰 尚凯元 李欣怡 吴 刚

2月24日，中国外交部发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，全面系统阐释中方有关基本立场主张。接受本报记者采访的专家学者认为，文件重申中方一贯主张，吸纳各国合理关切，展现了中方始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边，积极劝和促谈，为政治解决乌克兰危机提供中国智慧和中国方案的大国担当。

中国现代国际关系研究院欧亚所所长丁晓星表示，乌克兰危机全面升级已经一年，中方专门发布立场文件，为解决危机提出全面、综合、可行的方案。“立场文件内容全面清晰，既有中方一贯坚持的重大原则，又有解决具体问题的思路和主张。立场文件主张尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈等，并表示中方愿继续为启动和谈发挥建设性作用，体现了中国作为和平维护者的客观、公正和负责任态度。”

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志表示，在乌克兰问题上，中方始终站在和平一边，从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断，倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章宗旨和原则办事，倡导树立共同、综合、合作、可持续的安全观。在立场文件中，中方不仅重申了一贯主张，也注意吸纳国际社会理性观点。

立场文件强调共同减缓危机外溢影响。中国俄罗斯东亚中欧学会会长李永全认为，中方发布的立场文件是从维护国际社会共同利益的高度出发提出的政治解决方案，不仅符合冲突双方的利益，也体现了各国人民的共同关切。

丁晓星指出：“中国不是乌克兰危机的当事方，但中方没有袖手旁观，也从不火上浇油，更反对趁火打劫。中国积极推动局势降温，支持一切有利于和平解决危机的努力。中方提出的方案全面、综合、可行，体现了中国作为负责任大国的担当。”

“乌克兰危机全面升级以来的事实证明，单边制裁、极限施压和‘长臂管辖’不仅解决不了问题，而且会制造新的问题，对话谈判是解决危机唯一可行的出路。”李永全表示，中方在立场文件中表达了发挥建设性作用的积极意愿，体现了中国外交知行合一、聚焦行动的一贯风格。

中方日前正式发布《全球安全倡议概念文件》，系统阐释全球安全倡议的核心理念与原则，明确重点合作方向和平台机制，并强调“支持通过对话谈判政治解决乌克兰危机等热点问题”。孙壮志认为，中方发布《全球安全倡议概念文件》和《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，为解决当下和未来全球安全难题提供了系统思路和可行举措。

《 人民日报 》（ 2023年02月26日 03 版）

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