新华社日本北广岛2月25日电 通讯：让中国游客看到比亚迪电动大巴行驶在北海道街头——记比亚迪电动大巴在北海道首次交付

新华社记者欧阳迪娜 姜俏梅

比亚迪电动大巴交付仪式24日在日本北海道北广岛市举行，这是比亚迪汽车日本公司首次向北海道投放电动大巴。

此次交付的5辆比亚迪电动大巴将作为当地大型体育休闲综合设施棒球公园F村与日本铁路北广岛站之间的穿梭巴士。棒球公园核心设施、日本知名职业棒球队北海道日本火腿斗士队主场棒球场将于3月底正式投入使用，届时来自日本乃至世界各地的棒球迷将有机会乘坐比亚迪电动大巴往返于园区与车站之间。

记者在交付仪式现场看到，专门设计的电动大巴外观造型与球场建筑和谐呼应，主体为黑色配以蓝色线条。主场球队标志位于车身显著位置，车体中后部装饰红色“BYD”字样。据介绍，比亚迪此次交付的电动大巴均通过日本国土交通省的“标准式样无台阶巴士”认证，从踏板、扶手到座椅等均符合适老化要求。

北海道棒球公园F村运营方、斗士体育娱乐股份有限公司事业统括本部长前泽贤表示，北海道自然资源丰富，保护环境是当地企业的使命。选择比亚迪电动大巴可以为当地碳中和尽一份力，在紧急情况下这些电动大巴也可以发挥应急疏散作用。

前泽贤还表示，这次交付并不是合作结束，比亚迪拥有众多车型，希望今后继续引进比亚迪电动车推进环境保护。

作为比亚迪电动大巴运营方，北海道巴士公司首次引进电动大巴。该公司社长西村晴成说，电动大巴在日本普及率还很低，北海道几乎没有相关经验，此次引进具有重要意义。

比亚迪日本公司副社长花田晋作表示，比亚迪乐于与合作伙伴一起促进当地电气化和碳中和。在北海道地区投放将为比亚迪提供电动大巴在日本寒冷地区的运行数据。

棒球公园F村位于札幌市与新千岁机场之间，全年对外开放，为来到北海道旅游的游客提供多样休闲项目。“未来将有很多中国游客来到北海道旅游，希望他们能在这里看到比亚迪电动大巴行驶在北海道的公路上，”前泽贤说，“热切期盼中国游客早日到来，乘坐比亚迪电动大巴来这里体验棒球比赛氛围，感受棒球运动魅力。”

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