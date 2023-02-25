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美国“毒列车”脱轨恶果持续　

2023年02月25日15:10 | 来源：新华网
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新华社北京2月25日电 美国“毒列车”脱轨事故发生已有三周，由其造成的恶劣后果日益显现。针对美国政府受到的反应迟缓、应对不力批评，总统约瑟夫·拜登24日表示，会派人上门了解情况，但他本人不打算前往事故现场。

拜登要求美国疾病控制和预防中心、环境保护局、联邦紧急事务管理署派出工作小组，25日起挨家挨户访问俄亥俄州东巴勒斯坦镇受影响居民。美联社援引美政府官员的消息报道，目前设定的目标是在27日前访问至少400户。

本月3日晚，美国诺福克南方铁路公司一辆货运列车驶经俄亥俄州东巴勒斯坦镇时发生事故，共50节车厢脱轨或损坏；20节运载危险品的车厢中有11节脱轨，其中5节载有氯乙烯。

列车脱轨导致大量有毒化学品进入空气、水和土壤，酿成环境危机。俄亥俄州自然资源部23日说，据测算，脱轨事故发生以来，事发地点附近受污染水体中的死亡动物数量接近4.4万只。

此外，“毒列车”脱轨事故的影响正在向其他州蔓延。得克萨斯州哈里斯县法官莉娜·伊达尔戈说，事故现场的50万加仑（约合189万升）污染水已经运到该县迪尔帕克地区，仍有150万加仑（约合567万升）即将抵达。俄亥俄州州长办公室说，事故现场污染土将由卡车运往密歇根州安阿伯市附近的一个填埋场。但是，密歇根州联邦众议员黛比·丁格尔表示，密歇根方面并未就此事得到提前通知。

拜登24日说，他不打算亲自视察事故现场。民主党籍交通部长皮特·布蒂吉格23日现身事故现场，当时距离事发已近三周。

共和党方面和东巴勒斯坦镇官员批评民主党籍的拜登迟迟不到当地视察，却突访乌克兰并宣布追加大笔军事援助，视外交事务优先于国内问题。共和党籍前总统唐纳德·特朗普22日在东巴勒斯坦镇痛批拜登政府“冷漠”、“背叛”。

美国国会众议院监督和问责委员会24日就脱轨事故启动调查。该委员会主席詹姆斯·科默在给交通部长布蒂吉格的信中批评后者“忽视这起灾难长达一周”，要求美国交通部就此作出解释。（刘秀玲）

(责编：苏缨翔、崔越)

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