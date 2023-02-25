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秦刚同白俄罗斯外长阿列伊尼克通电话

2023年02月25日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月24日电  2月24日，外交部长秦刚同白俄罗斯外长阿列伊尼克通电话。

　　秦刚表示，习近平主席和卢卡申科总统去年9月在上海合作组织撒马尔罕峰会期间，共同宣布将中白关系提升至全天候全面战略伙伴关系，实现了两国关系的历史性跨越。中方愿同白方一道，落实好两国元首的重要共识，保持高层交往，以元首外交为战略引领，深化政治互信，推动两国合作取得更多丰硕成果。中方将继续支持白方为维护国家稳定和发展所作努力，反对外部势力干涉白内政和对白实施非法单边制裁。

　　阿列伊尼克表示，白方始终把白中关系作为外交优先方向，坚定奉行一个中国原则，在涉及中方核心利益的问题上一如既往坚定支持中方，进一步深化各领域务实合作，推动白中全天候全面战略伙伴关系全方位向前推进。

　　双方还就乌克兰危机等共同关心的问题交换了意见。秦刚介绍了中方发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，强调中方始终站在和平一边，支持劝和促谈努力，呼吁有关各方保持理性克制，避免危机升级扩大，早日重启谈判，相互尊重，照顾彼此合理关切，建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。阿列伊尼克表示，白方完全赞成和支持中方文件，中国相关主张对化解危机具有重要意义。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月25日 05 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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