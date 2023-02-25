2月21日，中方正式发布《全球安全倡议概念文件》（以下简称《概念文件》），系统阐释全球安全倡议的核心理念和原则，明确重点合作方向和平台机制。接受本报记者采访的中外人士表示，全球安全倡议为应对国际安全挑战提供了中国智慧和中国方案，展现了中国守护全球安全的坚定决心和责任担当。《概念文件》的发布，将有助于进一步凝聚国际共识，促进倡议框架下的双边和多边合作，推动完善全球安全治理体系和能力建设。

“回应当前最突出最紧迫的国际安全关切”

“冲出迷雾走向光明，最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济。”2022年4月，习近平主席郑重提出全球安全倡议，倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，为世界各国走出一条共建、共享、共赢的安全之路指明了前进方向。倡议已得到全球80多个国家和地区组织的赞赏支持。

“全球安全倡议是中方向国际社会提供的又一重大国际公共产品，为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性。”埃及前外长法赫米表示，倡议强调“六个坚持”，是国际社会携手维护世界和平安宁的重要指引。

“《概念文件》回应当前最突出最紧迫的国际安全关切，让国际社会进一步了解中国完善全球安全治理的理念举措。”卡塔尔大学国际关系学院教授凯尔·迪巴特表示，当今世界并不太平，全球性安全问题更加突出，安全领域威胁层出不穷。全球安全倡议展现了中国维护全球安全的大国担当。中国高度重视在倡议框架下与世界各国和国际及地区组织开展双多边安全合作。各方应携手应对各种传统和非传统安全威胁，实现世界持久和平与发展。

法国席勒研究所研究员塞巴斯蒂安·佩里莫尼表示，全球安全倡议为破解人类安全困境贡献中国智慧，倡导通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，有利于促进世界和平稳定。制定发布《概念文件》是中方推进落实全球安全倡议的一项重要举措。

在尼泊尔共产党（马列）总书记迈纳利看来，全球安全倡议为应对国际安全挑战贡献了中国智慧。中国始终坚持劝和促谈大方向，与各方共同探索热点问题的政治解决之道，这既切合时代需要，也体现大国担当。

“为推动构建更加公正合理的国际秩序发挥积极作用”

意大利参议院外委会主席彼得罗切利高度赞赏中国在全球安全倡议框架下与各方开展安全领域务实合作。他表示，事实证明，制裁无助于解决国际争端，对话协商才是化解分歧的有效途径。全球安全倡议倡导的“六个坚持”为破解全球安全困境提供重要思路和方案。

“安全是世界各国的权利，安全问题事关各国人民的福祉。”哥伦比亚哥中友好协会主席普亚纳表示，中国呼吁世界各国遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃冷战思维、单边主义、阵营对抗、霸权主义，为解决当前全球安全问题提供了切实可行的方案和路径。多年来，拉美和加勒比地区一些国家饱受个别国家的封锁与制裁之苦。中国支持拉美和加勒比国家积极践行《宣布拉美和加勒比为和平区的公告》承诺，支持包括拉共体在内的区域和次区域组织为维护地区和平安全、妥善处理地区热点问题发挥积极作用。“这种尊重和支持，对于拉美和加勒比地区来说非常重要。”

“中国始终坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，为推动构建更加公正合理的国际秩序发挥积极作用。”日本山口大学名誉教授纐缬厚表示，《概念文件》提出了化解全球安全困境的具体方案，具有可操作性，有利于推动世界和平发展。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，中国为解决“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”这一时代课题提出了具体路径。中国始终坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对冷战思维和阵营对抗，坚决维护国家主权、安全、发展利益和国际公平正义。“中国为世界和平与安全所作的贡献有目共睹。”

北京大学中外人文交流研究基地执行主任王栋认为，在全球安全面临前所未有挑战之际，《概念文件》提出化解安全困境的中国方案，并明确提出重点合作方向、合作平台与机制，充分体现出中国在安全领域同各方和衷共济、共商共建、互利共赢的积极意愿。中方秉持开放包容原则，欢迎各方参与，共同丰富全球安全倡议内涵。“中方期待与世界上所有爱好和平、追求幸福的国家和人民携手同行，并肩守护地球家园的和平安宁，共同开创人类更加美好的未来。”

“为国际社会应对全球安全挑战凝聚合力”

“《概念文件》为完善全球安全治理提供指导性原则，表明中国坚定推动世界和平与发展的决心和务实行动。”埃塞俄比亚战略研究所国际关系和外交事务高级研究员梅拉库表示，去年1月，中国提出“非洲之角和平发展构想”，支持地区国家应对安全、发展、治理三重挑战，实现长治久安和发展繁荣。共建“一带一路”倡议以及中非合作论坛框架下的一系列合作项目，给非洲国家和人民带来了实实在在的利益，不仅促进当地经济社会发展，还为非洲大陆实现长治久安作出积极贡献。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩表示，中国始终践行真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系。作为世界第二大经济体和全球第一贸易大国，中国坚持走和平发展道路，始终致力于维护世界和平与稳定，这对世界繁荣与发展至关重要。“《概念文件》的发布有助于进一步凝聚国际共识，为应对全球安全挑战作出积极贡献。”

德国德中友好协会联合会副会长尤根·爱柏华说，中国是世界上唯一一个将“坚持和平发展道路”载入宪法的国家。面对当前国际安全问题，中国始终坚持劝和促谈，为化解危机发挥了负责任、建设性作用。全球安全倡议为促进人类和平事业注入了新动力。“期待国际社会共同携手维护和践行多边主义，更好实现全球和平安全。”

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文表示，安全问题事关各国人民的福祉，事关世界和平与发展的崇高事业，事关人类的前途命运。“《概念文件》所倡导的合作方向与合作机制，涉及当前全球安全治理的重要领域，以及以联合国为代表的各种国际组织、地区组织和国际交流对话论坛等平台与机制，将为国际社会应对全球安全挑战凝聚合力。”

美国北卡罗来纳大学教堂山分校教授丹尼斯·西蒙表示，全球安全倡议为各国开展相互尊重的对话协商提供了重要平台。“各方携手，必将为促进世界和平发展发挥建设性作用。”

（本报记者刘融、黄培昭、任皓宇、刘玲玲、赵益普、孔歌、吴杰、岳林炜、马菲、邹松、李志伟、刘仲华）

《 人民日报 》（ 2023年02月25日 05 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)