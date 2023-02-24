新华社北京2月24日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人汪文斌24日表示，中方支持联合国作为最具权威性和代表性的国际机构，为开展国际调查、保障跨国基础设施安全发挥积极、建设性作用，支持安理会就“北溪”管线爆炸事件进行讨论。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国哥伦比亚大学教授萨克斯就“北溪”管线爆炸事件调查问题致函联合国安理会部分成员国表示，如此复杂的破坏行动需要多方合作才能完成，背后无疑存在阴谋，关键问题在于查明真相。丹麦、德国、瑞典开展国别调查，尽管有用但还不够。由安理会授权开展调查将确保结果公正、客观、可信。中方对此有何评论？

汪文斌说，“北溪”管线是重大跨国基础设施和能源运输动脉，其爆炸事件对全球能源市场和生态环境都产生了重大负面影响。对此事开展客观、公正、专业的调查并追究有关责任十分必要。

汪文斌表示，虽然丹麦、德国、瑞典正在开展国别调查，但正如萨克斯教授指出的，丹麦和德国是北约成员，瑞典正寻求加入北约，而破坏行动很可能是由一个或多个北约成员国所实施的。有评论认为，由北约成员国进行的所谓国别调查，无异于自己调查自己，自然缺乏国际公信力。

“中方支持联合国作为最具权威性和代表性的国际机构，为开展国际调查、保障跨国基础设施安全发挥积极、建设性作用，支持安理会就此进行讨论。我们也希望美国对近日关于美是‘北溪’爆炸案的策划者的报道早日给出令人信服的解释，切实回应国际社会的诸多疑问和关切。”汪文斌说。

(责编：杨光宇、牛镛)