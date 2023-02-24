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外交部发言人——

真正令人担忧的是美国对世界和平稳定起到的破坏性作用

2023年02月24日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月23日电  （记者李欣怡）针对美国国务院发言人普赖斯称美对中俄拥有共同愿景表示担忧，外交部发言人汪文斌23日在例行记者会上表示，中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，是维护世界和平稳定的积极因素，没有什么可担忧的。“真正令人担忧的是美国对世界和平稳定起到的破坏性作用。”

　　汪文斌说，美国是最大的战争制造者。美国建国240多年历史中，只有16年没有打仗。二战结束以来世界上发生的武装冲突中，由美国发起的占到约80%。

　　“美国也是侵犯别国主权、干涉别国内政最多的国家。”汪文斌说，据报道，二战结束以来，美国试图推翻50多个外国政府，粗暴干涉至少30个国家的选举，试图暗杀50余位外国领导人。

　　汪文斌说，美国还是挑动阵营对立对抗的最大源头。美国领导下的北约对阿富汗、伊拉克、叙利亚的战争导致超过90万人死亡，3700万人沦为难民，严重冲击欧亚大陆稳定。美国组建“四边机制”、美英澳三边安全伙伴关系，对亚太安全稳定的冲击令人警惕。

　　“美国的霸权政策和好战倾向延续一天，世界就将一天不得安宁。”汪文斌说。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月24日 17 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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