本报北京2月23日电 （记者李欣怡）外交部发言人汪文斌23日在例行记者会上应询介绍了中国—太平洋岛国防灾减灾合作中心启用情况。

汪文斌说，23日上午，中国—太平洋岛国防灾减灾合作中心启用仪式在广东省江门市举办，外交部、应急管理部和自然资源部代表，广东省领导和太平洋岛国驻华使节现场出席，所罗门群岛农业发展部长考普等岛国灾害管理部门负责人线上出席。

“中国—太平洋岛国防灾减灾合作中心的启用，是中方践行人类命运共同体理念、深化同太平洋岛国务实合作的又一重要举措，必将持续助力岛国提升相关能力建设，加快发展振兴。”汪文斌说。

汪文斌表示，近年来，中国同太平洋岛国关系快速发展，各领域合作成果丰硕，给岛国人民带来了实实在在的福祉。去年王毅国务委员访问南太期间，宣布中方将持续打造针对岛国的应急物资、气变、减贫、防灾、农业、菌草技术等六大合作平台。目前，前四个平台均已启用，农业合作和菌草技术示范中心也即将启用。中方将继续坚持平等相待、相互尊重、合作共赢、开放包容的原则，坚定不移深化同岛国全面战略伙伴关系，推动构建更加紧密的中国—太平洋岛国命运共同体。

《 人民日报 》（ 2023年02月24日 04 版）

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