新华社北京2月23日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人汪文斌23日表示，美国轻小武器和弹药管理一向松散，对外出口肆无忌惮，长期向非国家行为体转让军品，严重威胁国际和地区和平稳定。

当日例行记者会上，有记者问：在近期举行的联合国常规弹药问题开放式工作会议上，中国等国家提出“不向非国家实体出口弹药”，招致美国反对。发言人能否进一步介绍有关情况？对此有何评论？

汪文斌说，联合国常规弹药问题开放式工作会议于2月13日至17日举行，中方在会议期间提出了“不向非国家实体出口弹药”“以谨慎和负责任的方式向冲突地区出口弹药”案文，呼吁国际社会加强管控，得到许多发展中国家支持呼应，而美方延续在轻小武器和弹药管理国际规则制定方面的消极保守立场，反对上述案文。

“众所周知，美国是人均拥枪数量最多的国家，枪支暴力已成为美国民众挥之不去的噩梦。但同样令人担忧的是，美国轻小武器和弹药管理一向松散，对外出口肆无忌惮，长期向非国家行为体转让军品，公然干涉他国内政，助长军事冲突和社会混乱，大量弹药无法追踪甚至落入恐怖组织和极端势力之手，严重威胁国际和地区和平稳定。”汪文斌说。

汪文斌说，根据美国国务院数据，2022财年美国对外军售较上一财年增长近五成，一个重要原因就是乌克兰危机升级。美国等西方国家源源不断向乌供武，不仅导致乌克兰危机延宕难决，更有许多运往乌克兰的枪支弹药经由国际犯罪集团，向欧洲及其他地区的犯罪分子走私。国际刑警组织和欧洲刑警组织都对此发出过警告。非洲国家领导人曾表示，乍得湖地区恐怖分子使用了乌克兰冲突地区的走私武器。美方自己也承认，乌克兰官员无法确切知道美国交付的武器最终会到哪里。

汪文斌说，墨西哥政府将该国的大部分暴力事件归咎于美国的武器，“伊斯兰国”、巴基斯坦塔利班等组织都曾被发现使用美国武器。根据美国进步中心发布的报道，2014年至2016年间，北美洲、中美洲和加勒比地区15个国家刑事案件中，发现50133件武器原产于美国，相当于美国武器每31分钟就被用来进行1次犯罪。

“武器输出只是‘美式输出’的冰山一角。美国带给别国的不是民主和人权的福音，而是民生凋敝、社会动荡的‘血债’。美国应当认清，这样的输出越多，最终遭到的反噬也将越大，与其再制造祸乱，不如好好想想究竟能为国际社会做点什么好事实事。”汪文斌说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)