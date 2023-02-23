新华社北京2月23日电（记者董雪）针对有报道称“拜登政府或将公布有关中方正在考虑是否向俄罗斯提供对乌作战武器的情报”，外交部发言人汪文斌23日在例行记者会上应询表示，美方所谓“情报”不外乎是捕风捉影、对中方诬蔑抹黑之辞，如果美方有什么真正有价值的情报要提供的话，应该多提供一些关于“北溪”管线爆炸事件真相的情报。

汪文斌表示，关于美方散布所谓“中国可能向俄提供武器”这样一个消息，中方多次作出回应。“美方所谓‘情报’不外乎是捕风捉影、对中方诬蔑抹黑之辞。自乌克兰危机爆发以来，中方一直坚定地站在对话一边，站在和平一边，以自己的方式劝和促谈，为缓和局势、化解危机发挥了负责任、建设性作用。”

他指出，美方作为乌克兰战场的最大武器提供者，不断抹黑中方可能向俄方提供武器，这不仅会干扰阻碍政治解决乌克兰危机的进程，还会进一步损害中美关系。中方敦促美方停止抹黑甩锅、拱火递刀，同中方和国际社会一道共同推动外交谈判解决危机。

“如果美方有什么真正有价值的情报要提供的话，应该多提供一些关于‘北溪’管线爆炸事件真相的情报。”汪文斌说，中方希望尽快地看到美方在这个问题上作出严肃、认真、负责任的回应，而不是遮遮掩掩。

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