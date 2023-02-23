新华社渥太华2月22日电（记者林威）加拿大一个原住民部族21日说，在该国不列颠哥伦比亚省一所原住民寄宿学校旧址附近新发现17个疑似无标记儿童墓地。

当天，名为“策沙特第一民族”的原住民部族在当地一个社区中心体育馆进行悼念仪式，并发布对艾伯尼印第安寄宿学校旧址无标记坟墓搜证工作的初步结果。受该部族委托，当地一家土地勘测公司自去年7月以来用地质探测雷达对这所学校周围100公顷土地进行了探测，在搜索了12公顷土地后至少发现了17个疑似无标记儿童墓地。

初步结果显示，1900年至1973年间，来自不列颠哥伦比亚省至少70个原住民社区的儿童曾就读于这所学校。策沙特第一民族失踪儿童和无标记坟墓项目首席研究员谢丽·梅丁在悼念仪式上说，根据艾伯尼印第安寄宿学校幸存者采访、历史记录等文件，该校共有67名学生死亡，多数死于疾病。

策沙特第一民族酋长瓦米什表示，尽管搜证过程对幸存者来说很艰难，但着手进行“真相之旅”至关重要。

瓦米什还表示，相关调查须由获得部族同意的独立机构进行，而不能由加拿大联邦警察皇家骑警进行。他还呼吁，对皇家骑警在艾伯尼印第安寄宿学校的所作所为发起调查。

加拿大联邦成立后，逐步设立原住民儿童寄宿学校制度，试图强制“同化”原住民，以“寄宿学校”名义强行将土著儿童与其家庭分离，使他们遭受营养不良、身体和性虐待。加拿大真相与和解委员会称之为“文化种族灭绝”。2015年，该委员会公布的一份报告显示，自19世纪40年代到20世纪90年代，加政府建立了至少139所寄宿学校，至少有15万印第安人等原住民儿童被强制送入寄宿学校。据截至目前的统计，有4000多名儿童被虐致死。在加拿大不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省、安大略省等多地的原住民寄宿学校旧址附近迄今已发现1700多座无标记坟墓。

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