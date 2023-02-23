新华社巴格达2月22日电（记者凡帅帅 董亚雷）伊拉克领导人22日与来访的伊朗外长阿卜杜拉希扬就边境局势、双边合作和地区安全问题等举行会谈，强调加强两国在安全、经济和文化领域合作的重要性。

据伊拉克总统府当天发表的声明，伊拉克总统拉希德在巴格达会见阿卜杜拉希扬时表示，应当通过对话缓和紧张局势，解决地区与国际问题，伊拉克和伊朗可为增进地区安全与稳定作出贡献。

伊拉克总理办公室发表声明说，在伊拉克总理苏达尼会见阿卜杜拉希扬时，双方强调了加强两国在安全、经济和文化领域合作的重要性。

当天早些时候，阿卜杜拉希扬还与伊拉克副总理兼外长侯赛因举行会谈，讨论了两国边境局势、铁路连接等问题。阿卜杜拉希扬表示，伊朗期待与沙特阿拉伯和埃及恢复关系，伊朗感谢伊拉克外长为调和各方观点所付出的努力。

近年来，伊拉克与伊朗高层互访较多，但两国关系也时常受到跨境武装团体问题困扰。伊朗曾指责在伊拉克境内活动的“恐怖组织”对伊朗发动袭击，并以此为由对伊拉克北部发起越境打击，招致伊拉克方面谴责。

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