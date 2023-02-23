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【透视】美国资深调查记者：炸毁“北溪”管道是美国政府近年来“最愚蠢”的行为

2023年02月23日08:46 | 来源：中国日报网
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中国日报网2月22日电 （党超峰）英国《第一邮报》新闻网2月17日报道，美国资深调查记者西摩·赫什表示，炸毁“北溪”管道是美国政府近年来“最愚蠢”的行为。

赫什在15日接受美国“ Democracy Now”新闻网站采访时表示：“我认为这对我们（美国）的政治后果是巨大的。”

他说，破坏活动给欧洲带来的长期影响将是可怕的。美国一直想孤立俄罗斯，以阻止其向欧洲出售石油和天然气。赫什称，美国将欧洲的能源替代品视为一种威胁，拜登政府担心，如果欧洲感到需要“北溪”管道输送的俄罗斯燃料的话，会撒手不管乌克兰冲突。由于担心在乌克兰冲突中失去欧洲的支持，美国对“北溪”管道下手。

赫什表示，炸毁“北溪”管道让欧洲民众为天然气和电力支付大约4倍的费用，“我知道有些人可能甚至要付5倍的电费，3到4倍的汽油费用。太贵了。”“美国宁愿看到欧洲民众挨冻，也不愿他们看到停止支持乌克兰。”

赫什补充说，欧洲现在被迫从俄罗斯以外的其它来源获取能源，美国包括在内。“我认为这将削弱北约，而我也一直认为北约极其无用。”

赫什15日还在网站Substack上发文抨击美国主流媒体对他的爆料视而不见。赫什表示，《纽约时报》和《华盛顿邮报》未就他的爆料发表评论，并无视俄罗斯要求对“北溪”管道爆炸进行国际调查的呼吁。赫什说，会继续揭露美国是如何炸毁北溪管道的。

俄罗斯卫星通讯社报道，赫什在接受consortiumnews网站采访时指出，白宫不承认破坏“北溪”管道，迫使人们沉默，但从事管道生意的人知道事情的真相。

赫什称：“白宫会做的最后一件事，也不会是说‘我们认输’。他们永远不会这样做，因为他们不能这样做。他们还会继续这样的事情，并且压迫民众，不让人们说闲话。”

他还表示：“但这也不重要。请听着，管道行业有一整个群体，他们知道发生了什么，但他们不会说，因为想继续获得订单。”

赫什2月8日曾在个人网站上发表了一篇关于“北溪”管道爆炸案调查的文章。文章指出，“北溪”管道的破坏是由美国在北约国家的帮助下发起的。

赫什在文章中表示，2022年夏天美国海军潜水员在北约演习期间将炸药安装在“北溪”管道上，三个月后由挪威启动引爆炸药。赫什表示，美国总统拜登与国家安全工作组进行了9个月的秘密讨论后决定对“北溪”管道实施破坏。

 

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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